Tal es lo que ocurriría si remueve al directorio de Petro-Perú y llama de vuelta a los exfuncionarios de sesgo nacionalista que manejaron Petro-Perú y el Minem en meses previos, advierte María Julia Aybar, presidenta del comité de hidrocarburos de la SNMPE.

— ¿Cuál es la posición de la SNMPE en torno a la probable remoción del directorio de Petro-Perú?

Nuestra opinión es la misma del comunicado que ha sacado Confiep. Estamos completamente alineados con ese pronunciamiento porque este no es un problema exclusivo del sector minero-energético, sino que va más allá: es un tema que afecta al país en general. Por eso nos plegamos al comunicado de Confiep, que representa a muchos gremios y a la economía nacional.

— ¿Apoyan, entonces, la permanencia del directorio de Petro-Perú?

Como lo dice el comunicado de la Confiep, la idea es que se mantenga y que siga trabajando de manera objetiva y no con un sesgo político. Creemos que, de las tres alternativas propuestos por el directorio, la reestructuración es la mejor salida. Obviamente, con el compromiso de hacer los cambios que sean necesarios para poner orden en la empresa y limitar los gastos que está generando al Estado.

— Oliver Stark denunció que las injerencias políticas impiden hallar una salida a los problemas de Petro-Perú. ¿Los acontecimientos de los últimos días lo demuestran?

La evaluación de Petro-Perú debe de hacerse de manera técnica y no política. Creemos que lo que ha hecho el directorio actual es buscar una solución bajo esos principios. Ha dado alternativas, que no son nada simples, pues tienen un costo. Y lo que ha pedido es el pronunciamiento de los representantes de la Junta General de Accionistas. Y eso es lo que aún no ha ocurrido.

— Por el contrario, el Ejecutivo estaría llamando de vuelta a los mismos funcionarios que han contribuido a la crítica situación de Petro-Perú: Pedro Chira, Oscar Vera y Enrique Bisetti.

Efectivamente, los rumores que se han mencionado en los últimos días son decisiones no técnicas, sino de un matiz político. Nosotros creemos que el manejo de la empresa no puede hacerse de esa manera.

— ¿La designación de estos tres exfuncionarios significaría el regreso a la política nacionalista por parte del Gobierno?

Aunque suene un poco cómico, cuando me comentaron esos rumores pensé que era una broma de muy mal gusto. Lo cierto es que en los últimos meses hemos estado percibiendo una actuación promotora por parte del Ejecutivo para sacar al sector hidrocarburos de la situación crítica en la que está.

— ¿Por parte de la actual administración de Perú-Petro y el Minem?

Hemos visto el trabajo que está haciendo Perú-Petro con la promoción y licitación de lotes petroleros, y la gestión de la viceministra de hidrocarburos, Iris Cárdenas, con acciones muy específicas para destrabar inversiones. Cambiar eso y regresar a lo que teníamos antes no nos permitiría sacar adelante al sector hidrocarburos.

— ¿Todos estos avances se malograrían?

La forma de trabajar de los funcionarios que estuvieron antes en Petro-Perú y el Minem (y que el Gobierno pretendería reponer) tiene una tendencia más nacionalista. Creemos que para sacar a la industria de hidrocarburos de la crisis en la que se encuentra se requiere un rol más activo del sector privado. Nosotros no nos oponemos al rol que pueda tener Petro-Perú (en los lotes petroleros) pero respetando siempre la libre competencia y el trato igualitario. Pero la empresa tiene ahora otro tipo de problemas que debe solucionar antes de pretender un rol más activo en el sector hidrocarburos.

— ¿Lo primero es que solucione su crisis económica?

Exactamente, y para eso hace falta tener personas calificadas en temas financieros, económicos y petroleros, para realizar una evaluación clara y objetiva de la empresa. Y eso es lo que el directorio ha estado haciendo. En mi opinión este no es un problema solamente de Petro-Perú, sino del país, porque hay mucho dinero involucrado. Hay que tomar una decisión que evite que dejemos de perder dinero.

— ¿Hay una relación entre el despido del presidente de Perú-Petro, Jorge Pesantes, y los posibles cambios en el Minem y Petro-Perú?

Es una muy buena pregunta. No hemos recibido ninguna justificación al respecto, pero es cierto que la gestión de Pesantes al frente de Perú-Petro era muy promotora de la inversión privada. Yo, personalmente, he tenido varias reuniones con él para ver qué se necesita para promover las actividades de exploración que son necesarias para reponer reservas. Por eso nos afectó saber que ya no continuaría en el cargo. No sabemos quién podría ser su reemplazo, pero, quien sea, debe ser una persona técnica y que conozca el sector y que continúe con las actividades de promoción que son tan necesarias.

— ¿Qué pasará con la licitación de lotes I y VI que Perú-Petro anunció hace muy poco? ¿Se caerá? ¿Seguirán en manos de Petro-Perú?

Yo confío en que eso continúe su curso. Hay una decisión ya tomada por Perú-Petro. Se ha lanzado el proceso de licitación de los lotes I y VI, y espero que eso no cambie o sería una muy mala señal para el sector, en general, y para la promoción de las inversiones en el país. Paralizar este tipo de iniciativas y volver a la visión nacionalista (en Petro-Perú) sería una pésima señal.

— ¿Las cifras del sector hidrocarburos han mejorado en lo que va del año con esta política abierta a la inversión privada?

Es todavía bastante prematuro, pero creo que en los últimos meses hemos visto unos visos de recuperación. Hemos visto mucho más activas a las empresas. Por ejemplo, el nuevo operador del lote X tiene proyectos de inversión a mediano y largo plazo, muy atractivos, en nuevos pozos para exploración y explotación. Y esto ocurre porque hay un ambiente en el cual se promueve la inversión dentro de un marco de libre competencia y trato igualitario. Si empezamos a cambiar estas políticas, vamos a volver a retraer lo poco que estábamos tratando de avanzar.

— ¿Qué le pediría la SNMPE al Gobierno en estas circunstancias?

Nuestro mensaje es que continúe con las políticas que ha estado promoviendo en los últimos meses, buscando la promoción de la inversión privada, con reglas claras, trato igualitario y libre competencia. Y evitando cualquier tipo de interferencia política en decisiones que son de carácter técnico. Y, por supuesto, nombrando funcionarios que sean objetivas y evitando todo tipo de conflicto de interés.