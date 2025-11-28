Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Petro-Perú suspende el servicio de limpieza en la refinería de Talara por falta de dinero


Una titánica tarea tiene por delante la nueva administración de Petro-Perú en su propósito de impedir que la empresa se siga hundiendo en el hoyo sin fondo de la crisis financiera.

