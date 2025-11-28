Petro-Perú suspende el servicio de limpieza en la refinería de Talara por falta de dinero

Y es que la situación en que se encuentra la empresa petrolera es crítica, con un déficit de capital de trabajo de US$1.300 millones (a setiembre) y deudas con todos o casi todos sus proveedores.

Es el caso no solamente de sus proveedores de crudo y combustibles, sino también de las empresas que le brindan servicios esenciales, como la limpieza de sus instalaciones, incluyendo el suministro de papel higiénico y jabón.

Así, este Diario pudo revisar un memorando interno de Petro-Perú, fechado el 25 de noviembre, el cual alerta a los trabajadores y funcionarios de la refinería de Talara sobre “la suspensión total del servicio de limpieza” a partir del 1 de diciembre con el fin de que “tomen las acciones y previsiones del caso”.

Esto, debido a la “resolución del contrato de mutuo acuerdo del servicio de limpieza no industrial que venía ejecutando la contratista All Group”, la cual tiene como fecha de término el 30 de noviembre del 2025.

Como consecuencia advierte la “suspensión total del servicio de limpieza” en una serie de edificaciones del complejo refinero: el edificio administrativo, el laboratorio, el edificio de mantenimiento, la sala de control, los almacenes, la casa de bombas, la planta de ventas, el patio de tanques, los cuartos de visita, etc.

Memorando interno de Petro-Perú, que alerta la suspension del servicio de limpieza en Talara.

Y remata diciendo que “no se contará con el suministro de papel higiénico, papel toalla y jabón líquido en los servicios higiénicos”.

El documento explica que la resolución del contrato con All Group es “conveniente para la empresa” debido a sus incumplimientos de pago y al perjuicio que le ocasionaría una resolución unilateral por parte de la contratista.

En esa línea, indico que se había previsto “un plan de emergencia con un grupo reducido de personal para atender las labores esenciales de limpieza”, en coordinación con otras empresas contratistas.

Sin embargo, alertó que ese plan no se ha podido implementar debido a las deudas que Petro-Perú también ha contraído con estas empresas de servicios.

DU 013-2024

Al cierre de esta edición, este Diario supo que la suspensión del servicio de limpieza se iba a hacer extensiva, también, a la sede central de Petro-Perú, en Corpac.

Consultado por esta situación, la petrolera estatal reconoció que ha suspendido el servicio de limpieza no industrial en Talara, “en el marco del cumplimiento del Decreto de Urgencia N. 013-2024″, el cual la obliga a adoptar acciones para reducir la ejecución del presupuesto de gastos.

Petro-Perú indicó que ha suspendido el servicio de limpieza en Talara en atención al DU 2013-2024.

“Por lo expuesto, la empresa y el contratista que viene brindando el servicio de limpieza, han resuelto el contrato de servicio por mutuo acuerdo, encontrándose actualmente en proceso de resolución contractual”, indicó Petro-Perú.

Añadió que viene implementando las acciones correspondientes para garantizar la continuidad de los servicios de limpieza, guardando las mismas características que contemplan las atenciones para nuestras instalaciones de Talara, conforme a los procedimientos y estándares establecidos.