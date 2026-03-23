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Resumen

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El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de postergar por cinco días un eventual ataque a instalaciones energéticas en Irán —y la posterior negativa del Gobierno iraní a confirmar negociaciones— marcó la jornada en los mercados globales, con una caída relevante en el precio del petróleo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.