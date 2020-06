Los precios del crudo se desplomaron alrededor del 8% el jueves, golpeados por renovadas preocupaciones sobre la destrucción de la demanda a medida que aumentan a nivel global los nuevos casos de coronavirus, al tiempo que los inventarios petroleros en Estados Unidos tocaron máximos.

Los casos del virus superaron los 2 millones en Estados Unidos, según un recuento de Reuters, y las nuevas infecciones están aumentando levemente tras cinco semanas de bajas. Aunque la mayoría de los países han relajado las restricciones de movimiento que sacudieron la demanda, el consumo de combustible se mantiene un 20% por debajo de los niveles típicos.

La Reserva Federal ha expresado temores de que esto pueda continuar, limitando la demanda.

Los futuros del Brent perdieron US$ 3,18, o un 7,62%, a US$ 38,55 el barril; mientras que los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedieron US$ 3,26, o un 8,23%, a US$ 36,34 el barril.

Ambos referenciales registraron a su peor declive diario desde el 21 y el 27 de abril, respectivamente.

Los inventarios petroleros en Estados Unidos subieron de forma inesperada en 5,7 millones de barriles en la semana al 5 de junio, a una cifra récord de 538,1 millones de barriles, según la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

Este alza se debió al aumento de las importaciones por la llegada de suministros comprados por las refinerías cuando Arabia Saudita inundó el mercado en marzo y abril.

A la presión sobre los precios se sumaron los comentarios de la Reserva Federal, que indicó que el desempleo en Estados Unidos llegará al 9,3% a fines de 2020 y tardará años en volver a bajar, mientras se espera que las tasas de interés operen cerca de cero al menos durante el próximo año.