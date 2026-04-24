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Resumen

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El precio del petróleo se mantuvo por encima de los US$100 por barril en los últimos días, en medio de la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio global de crudo. Según analistas consultados por El Comercio, la cotización reaccionó a los cambios en el escenario geopolítico y se sostuvo en niveles altos pese a episodios recientes de corrección.

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