Durante una visita a la Nueva Refinería Talara, el presidente de Petro-Perú, Alejandro Narváez, conversó con El Comercio sobre el interés de continuar con la operación de los lotes I, VI y Z-69, sin un socio operador. Indicó que presentarán dicha propuesta a los accionistas de la compañía pública, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas.

¿Se ha reunido con el nuevo ministro de Energía y Minas? ¿Le ha dado aval a usted, al directorio y al gerente general de Petro-Perú, Óscar Vera?

Lo que hicimos ayer [miércoles] es presentar al Consejo de Ministros el plan de trabajo que tenemos para el 2025 y contarles un poco cómo encontramos la empresa, con las cifras que recibimos. Les explicamos el estado actual y lo que pensamos hacer durante lo que queda de este año y el plan del 2025. Esa era la razón de esa reunión.

¿Hubo una exigencia por parte del titular del sector, Jorge Montero?

Hubo una serie de preguntas interesantes, todas propositivas. En ese sentido, estoy contento y tranquilo, porque creo que llenamos nuestras expectativas de por lo menos contar la película completa a los ministros, de que había cierta desinformación de la empresa.

Viendo los lotes petroleros I, VI y Z-69, que vencen en octubre y noviembre del 2025, usted busca que se mantengan bajo operación de Petro-Perú, mientras que el presidente de Perupetro comentó a El Comercio en el CADE 2024 que la estatal podía participar del concurso internacional. ¿Ustedes participarán en esta licitación o pedirán una cesión directa?

Primero vamos a solicitar esa cesión directa. Somos empresa del Estado, Perupetro es empresa del Estado y los lotes son del Estado. ¿No sería normal que esos lotes del Estado pasen al ámbito de su empresa del Estado? Yo lo haría, esperamos que así sea. Por lo demás, no podríamos calificar en ese concurso internacional, porque uno de los requisitos que pide es que haya solvencia financiera y temporalmente tenemos este problema de solvencia financiera. Mirando desde esa perspectiva, estaríamos excluidos.

¿Harían la solicitud teniendo un socio privado?

No con socio privado. Para un lote tan pequeño, creo que no justifica. Si se tratara de exploración petrolera, que no es el caso, buscaríamos socio privado, sin duda.

¿Hablarían con la presidenta Dina Boluarte o los accionistas, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que se vele por este interés de cesión directa?

Sí, nosotros vamos a fundamentar por qué necesitamos esos lotes, tanto al ministro de Economía como al de Energía y Minas, en este caso a la Junta General de Accionistas, y espero que lo entiendan. Seguro que lo harán. Luego la decisión la tomarán ellos. Por lo menos, desde nuestra perspectiva, vamos a fundamentar técnica y económicamente que necesitamos esos lotes.

Es un poco en la línea de que los márgenes de refinación en el mundo entero están cayendo cada vez más y creo que tener lotes propios sería una manera de compensar esa caída de los márgenes refineros, porque los márgenes de ganancia de actividades de producción petrolera son muy elevados y creo que eso podría pasar al ámbito de Petro-Perú.

En el caso del Lote 64, donde recientemente se convocó a una licitación para buscar a socio privado, ¿se tiene un plan B en caso esto no tenga un resultado positivo?

Está ahora mismo la convocatoria abierta. Esperamos que haya empresas interesadas en el lote 64. Estoy convencido de que habrá [un socio]. Hay muchos inversionistas interesados hasta ahora, ya han habido reuniones previas. Esperamos tener éxito y si lo tenemos, tenemos petróleo que lo vamos a compartir con el inversionista, que es lo que siempre buscamos.

Considerando que se mantiene la operación en los lotes de Talara y la puesta en marcha de los lotes 64 y 192, ¿cuánto estiman que llegarán a producir en el 2025?

Hay una estimación de aproximadamente 13.000 a 14.000 barriles diarios, si esos lotes se mantienen en nuestro ámbito. Según ese reporte que tengo del área de Operaciones, creo que es posible. Haremos alguna inversión adicional durante el ejercicio que viene y con esas nuevas inversiones podemos mejorar la producción.

En el caso de los lotes de la selva y el Oleoducto Norperuano, ¿cómo se viene tratando con las comunidades para evitar problemas en las operaciones?

Bueno, es un tema casi político y social, porque desgraciadamente a lo largo de todo el oleoducto hay una serie de comunidades con necesidades insatisfechas y problemas sociales enormes. En parte, es competencia del propio Estado, no necesariamente de Petro-Perú, pero hacemos todo lo que podemos y esperamos retomar el diálogo con ellos para que tengamos una convivencia pacífica entre los que trabajamos en Petro-Perú y las comunidades aledañas o aquellas que están dentro de la zona de influencia directa del Oleoducto.

Refinería

Viendo la Nueva Refinería Talara, ¿la unidad de flexicoking ya está 100% operativa?

Eso es lo que hemos visto ahora mismo. Los técnicos nos los han explicado en ese sentido.

Al respecto, el dominical Cuarto Poder mostró un informe de Petro-Perú donde se presentan una serie de problemas en esta unidad, previo a la inauguración que dio Boluarte en la refinería, en diciembre de 2023. Ustedes se han pronunciado en una nota de prensa diciendo que las unidades de proceso venían operando de manera estable. Sin embargo, ¿estaba 100% operativa la unidad de flexicoking en la inauguración?

Ahí no estuve. Recién acabo de ingresar, estoy 20 días en Petro-Perú.

¿No se puede garantizar si estuvo 100% operativa o no?

No, no conozco, el gerente general explicó los hitos que se dieron a lo largo de los últimos 12 meses. Por lo tanto, poco puedo decir al respecto.

En tal caso, ¿tuvo que haber pasado por un periodo de pruebas tras la estabilización de esta unidad?

No lo sé, no soy especialista en la materia. Soy más bien gestor y mal haría en responder si estuvo o no estuvo. Creo que, de alguna forma, esta mañana el gerente general y los especialistas de esos temas los han dicho. Así que lo dejamos allí.

En conferencia de prensa en la mañana de este jueves señaló que se espera cerrar el 2025 con una utilidad positiva de US$175 millones a US$185 millones. ¿Evalúan un plan de contingencia ante un eventual nuevo desperfecto?

Siempre cabe la posibilidad de que algo pueda ocurrir, que no se cumplan los supuestos con los que hemos trabajado, pero aún así es una cifra bastante conservadora. Incluso, podemos llegar a una cifra mayor, porque además de cubrir el mercado local estamos también ahora pensando exportar nuestros productos a Bolivia y Ecuador, y hay una expectativa interesante. Todas esas cosas irán compensando si hubiese algún problema interno.

Las cifras proyectadas son conservadoras, entonces.

Exactamente.

¿Irían por una PMO que sea un gestor privado en la estatal?

Con respecto a la PMO, en su momento aclaramos que no es el camino, no es la recomendación para Petro-Perú, porque no somos un proyecto. Sí hay una comisión una encargada de seleccionar una empresa que nos acompañe en ese proceso de restructuración, que el propio decreto de urgencia lo establece.

Ya está trabajando la comisión. Esperamos que en los próximos días tengamos la empresa elegida, hay un cronograma y esperamos elegir una empresa que no cobre mucho y, por otro lado, que tenga el ‘expertise’ para que haga ese trabajo de reestructuración financiera, tal como establece el decreto de urgencia.

Para pasar del 28% a 38% de ‘market share’ en el mercado en el 2025, ¿qué planes van a aplicar para ello?

Hay varias. Por un lado, estabilizar totalmente la producción aquí en Talara, si seguimos produciendo en torno a 95.000 o 90.000 barriles [al jueves, la producción era de 93.000 barriles diarios], eso ya es un factor positivo. Ese es un factor. El segundo factor es que vamos a hacer importaciones más eficientes de productos y de crudo más económicos. En tercer lugar, vamos a rediseñar la política comercial que será un poco más agresivo y, por otro lado, vamos a optimizar recursos y minimizar costos.

Todo eso sumará finalmente a ese objetivo de llegar al 38% y recuperar todos nuestros clientes que perdimos años pasados. Todo eso se contempla definitivamente en una nueva política comercial que pondremos en marcha a partir de enero próximo.

¿Cuándo se va a elegir al gerente general de Petro-Perú, dado que Óscar Vera está como encargado?

Sí, está como encargado. El año que viene vamos a evaluar en qué momento lanzamos una especie de concurso nacional, pero primero lo haremos internamente, porque también internamente tenemos un gran número de profesionales de primer nivel que tranquilamente pueden gerenciar Petro-Perú. Luego pasaremos a la segunda fase, haremos una convocatoria nacional y elegiremos el mejor profesional que se ajuste a las necesidades de Petro-Perú.

Hoy se conoció que el consorcio Terminales del Perú presentó una demanda arbitral contra Petro-Perú. ¿Qué opina al respecto?

Hay un proceso en curso. La gerencia legal está llevando ese asunto. De momento veremos qué resulta de ese proceso.