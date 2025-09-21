El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la ejecución de una operación de administración de deuda y la emisión de bonos internos por hasta 287 millones 336.211 dólares, con el objetivo de rescatar a Petróleos del Perú S.A.

Así lo señala la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, firmada por el titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes Espejo, y publicada este domingo 21 de septiembre de 2025 en el diario oficial El Peruano.

La resolución autoriza la emisión interna de bonos soberanos con vencimiento programado para el 12 de agosto de 2034. Cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 soles, devengará intereses a una tasa de 5,40% y el pago de estos se realizará de manera semestral. La colocación será mediante oferta privada destinada exclusivamente al Banco de la Nación

“El monto aprobado asciende a 287 millones 336.211 dólares, más los intereses generados hasta el momento de la colocación, y la negociación de los bonos será completamente libre”, señala la resolución del MEF.

Estas medidas se amparan en la Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y que faculta al Gobierno Nacional a desarrollar ese tipo de operación financiera.

Opinan especialistas

Fernando de la Torre, exgerente corporativo de finanzas de Petro-Perú, señaló que una empresa petrolera no puede operar con capital de trabajo negativo ; al término del primer semestre, el capital de trabajo de la estatal apuntaba a una pérdida de más US$2.000. Además, explicó que para que un crédito funcione debe ser oportuno y suficiente. Esto debió ser tomado en cuenta por el ministro Pérez Reyes y el abogado a cargo del Minem, aseguró.

“Lo veníamos anunciando desde setiembre 2024 (cuando se desembolsó el rescate vía SU 013-2024), pero con julio 2025 como fecha de desembolso. Las refinanciaciones de los préstamos estatales que vencían ese mes desviaron 60 días nuestro pronóstico de este rescate que tampoco ha de ser el último, escribió

“Con un déficit de capital de trabajo por encima de los US$2.000 millones, este último rescate no va a ser suficiente aunque el presidente de la petrolera estatal diga lo contrario”, añadió.

“Esto cubre al Banco de la Nación del impago de Petro-Perú de la línea de cartas de crédito de US$ 1.000 millones, pero les va faltar caja a fin de año para cubrir la deuda de los bonistas más el crédito sindicado Cesce”, comentó a El Comercio César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú. Agregó, que el MEF debe continuar ayudando a la estatal o esta mantendrá el impago al Banco de la Nación, para que el MEF, más adelante, cubra esta deuda. “Será uno más de nuevos rescates”, explicó.

“Creo que sería importante resaltar que este último rescate es como tratar de cerrar con un curita el corte de una cirugía cardiaca a pecho abierto. Este rescate le dará a Petroperu un respiro momentáneo de 6 a 9 meses; hasta abril o mayo más o menos, pero acumulando más deudas con proveedores y bancos locales”, comentó De la Torre a El Comercio.