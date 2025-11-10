Fracasa proceso clave de reestructuración en Petroperú y crece la incertidumbre sobre su futuro financiero. (Foto: Andina)
Fracasa proceso clave de reestructuración en Petroperú y crece la incertidumbre sobre su futuro financiero. (Foto: Andina)
La empresa estatal atraviesa uno de los . A un año de emitido el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que dispuso el inicio de un proceso de transformación integral, la compañía sigue sin ejecutar los cambios previstos y enfrenta una nueva parálisis institucional tras la anulación de la licitación internacional que buscaba asesoría especializada de un administrador privado (CTO) para su reestructuración.

LEE: Indecopi falla a favor de ISM en disputa con Aje por uso de las marcas Cielo y KR: todo lo que debe saber del caso

De acuerdo con el portal especializado BNamericas, la convocatoria internacional para la contratación de servicios de soporte técnico fue declarada nula debido a que la oferta económica del Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper, de US$ 13,6 millones, superó en 17% el monto referencial establecido. Con esta decisión, el proceso quedó suspendido y sin fecha definida para una nueva convocatoria.

Maro Villalobos
El Decreto de Urgencia N.º 013-2024, emitido en septiembre del año pasado, buscaba fortalecer la eficiencia operativa y financiera de Petroperú, tras los reiterados rescates estatales y su debilitada posición financiera. Entre las medidas contempladas figuraban la capitalización de deudas, la venta de activos no estratégicos, la incorporación de un Chief Transformation Officer (CTO) y el diseño de un plan de sostenibilidad con horizonte al 2028.

Sin embargo, los esfuerzos por implementar estas reformas se han visto frustrados. A la nulidad de la licitación se suma la falta de definición en el directorio de la compañía, luego de la salida del expresidente en octubre. La Junta General de Accionistas, conformada por los ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas, aún no concreta la recomposición de la dirección, que permanece bajo la conducción interina de Fidel Moreno.

Actualmente, Petroperú enfrenta una deuda que supera los US$ 6.000 millones, derivada principalmente de los costos de la modernización de la . En septiembre, el Gobierno otorgó un respaldo financiero por medio del Banco de la Nación, a través de una emisión de bonos por US$ 287 millones, con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

MÁS: Chancay, Matarani, Corío y los megapuertos que hoy son el motor silencioso del Perú: así redefinen el comercio exterior, ¿qué más viene?

Mientras tanto, la empresa continúa operando en un contexto de alta incertidumbre institucional y financiera, sin hoja de ruta clara ni plazos definidos para reactivar el plan de transformación. El retraso en las decisiones y la falta de liderazgo estratégico mantienen a Petroperú en un escenario de vulnerabilidad que amenaza su sostenibilidad a mediano plazo.

