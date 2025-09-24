A julio de 2025, Petro-Perú registró pérdidas acumuladas por US$299,4 millones, lo que representa más del 50 % de su capital social. Este nivel obliga a la empresa estatal a activar el artículo 176 de la Ley General de Sociedades, que establece la convocatoria inmediata a una Junta General de Accionistas para informar sobre la situación financiera.

En este caso, la Junta General está conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Petro-Perú confirmó que ya comunicó al directorio y que este a su vez deberá informar a los accionistas, aunque precisó que todavía no existe una fecha definida para la reunión, luego de que “La Contra” difundiera un oficio dirigido al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Consultada por Gestión sobre la posibilidad de insolvencia, la petrolera señaló que la ley solo considera la disolución cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto a menos de un tercio del capital pagado. Según la estatal, esta situación aún no se presenta.

“La Ley General de Sociedades establece que una causa de disolución es que las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado (33.33%), salvo el capital pagado sea aumentado en cuantía suficiente; esta última situación está lejos de producirse”, señalaron a Gestión.

Por otro lado, el exministro de Economía David Tuesta afirmó que los resultados de la estatal evidencian una situación de insolvencia. Añadió que el actual directorio y la gerencia se habrían gastado el rescate recibido en 2024 sin concretar compromisos como la venta de activos, la incorporación de capital privado y la reducción del personal excedente.

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, recalcó que el Gobierno de Dina Boluarte no destinará fondos adicionales a Petro-Perú que no correspondan a gastos de capital o compra de combustibles.

La más reciente medida del Poder Ejecutivo, como se recuerda, fue la aprobación de una nueva emisión interna de bonos por US$287,3 millones con vencimiento a 2034 para la refinanciación de deuda de Petro-Perú, y evitar el desabastecimiento de combustible en el país.

"No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda a gasto de capital de trabajo [de Petro-Perú]”, puntualizó el jefe del gabinete en una conferencia este miércoles.

Arana añadió que todo respaldo futuro a Petro-Perú estará condicionado al cumplimiento de metas de recuperación financiera. A su vez, adelantó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en estrategias adicionales para mejorar la gobernanza corporativa de las compañías que forman parte del Estado.