En el marco de su proceso de reorganización, Petroperú dispuso modificaciones en la conducción de su Gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios, según informó la empresa al mercado a través de un Hecho de Importancia.

La petrolera estatal indicó que el Directorio acordó encargar dicha gerencia a Jaime Boris Alata Román, quien asumirá estas funciones de manera temporal. Durante el periodo del encargo, la empresa precisó que se aplicará la bonificación diferencial prevista en su política salarial vigente.

Como parte de los cambios, Petroperú también dejó sin efecto el encargo de la Gerencia Legal que ejercía Iván Raúl Montoya Torres desde diciembre de 2025. Además, se dispuso que Montoya retorne al cargo que ocupa dentro de la estructura organizacional complementaria de la compañía.

La empresa señaló que estas decisiones fueron comunicadas a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Respaldo a Rita López

La renuncia presentada por Rita López a la gerencia general de Petroperú no se hizo efectiva luego de que la Junta General de Accionistas (MEF y Minem) expresara su respaldo a su continuidad.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, señaló que se ratificó la confianza en su gestión y afirmó que López aceptó mantenerse en el cargo, decisión que estuvo relacionada con las dificultades para conformar un equipo gerencial “competente y no politizado”.