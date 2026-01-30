La agencia internacional Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de Petroperú y la ubicó en Caa1, desde el nivel B3 que mantenía hasta ahora. Además, cambió la perspectiva de la empresa de estable a negativa.

De acuerdo con Moody’s, la decisión está relacionada con las medidas incluidas en el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, orientadas a la reorganización patrimonial de la empresa.

La calificadora señaló que estas disposiciones, que contemplan una posible segmentación o transferencia de activos mediante estructuras bajo ProInversión, tienen un impacto crediticio negativo para Petroperú.

En su análisis, Moody’s advirtió que dichas acciones podrían debilitar la base de activos de la compañía, elevar los riesgos de ejecución y gobernanza, y afectar las protecciones de los acreedores previstas en los convenios de deuda vigentes. En particular, mencionó los activos vinculados a la refinería de Talara.

Asimismo, la calificadora indicó que la nueva calificación refleja la persistente debilidad en la liquidez de la petrolera estatal, así como los desafíos financieros y operativos que enfrenta. Añadió que, pese a algunos indicios de estabilización operativa, estos factores continúan limitando su solidez crediticia independiente.

Moody’s también señaló que el perfil crediticio de Petroperú sigue presionado por su nivel de endeudamiento, una cobertura de intereses negativa y la dependencia del respaldo del Estado, el cual calificó como históricamente reactivo. Finalmente, advirtió que no se esperan mejoras en el corto plazo mientras se mantenga la perspectiva negativa.