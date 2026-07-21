Fabrizio Canoci, CEO de Darma, contestó el Ping Pong de esta semana en Día1. Se considera admirador de Elon Musk (SpaceX) y señala que si pudiera volver en el tiempo “apostaría antes por un nicho (de negocio) específico”.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Normalmente me levanto a las 7:00 am y lo primero que hago es tomarme un café mientras preparo la agenda y los pendientes del día.

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Recomendaría El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro que invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un propósito, incluso en los momentos más difíciles.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi Bullet Journal. Me acompaña todos los días. Ahí organizo mis ideas, planifico mis actividades y anoto todo aquello que no quiero dejar pasar.

- ¿Cine o teatro?

Cine

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Google Calendar es indispensable para organizar mi agenda. También uso mucho Claude y Notion para aprender y estructurar pendientes, además de la app DarmaCRM para mantener la comunicación con todos nuestros clientes.

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix por las series y Disney por Marvel.

"Las oportunidades de gol nunca le llegan al que está en el piso", señala Canoci. (Foto: Mario Zapata)

- ¿El auto de sus sueños?

Hoy en día me gusta el Mercedes Clase G.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Las playas del sur de Italia.

- ¿Qué deporte practica?

Amo el fútbol, porque en mi etapa profesional, me enseñó a manejar la frustración y la presión. Además, me enseñó a tener disciplina, trabajo en equipo y a pelearla hasta el último minuto.

- ¿Cocktail o trago favorito?

En verano, Hugo Spritz; en invierno, Negroni o un buen whisky.

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

El Chifa Hou Wha.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Cualquier oficina cómoda con una buena vista sobre la ciudad.

- Descríbase en 3 palabras

Perseverante, estratégico, auténtico.

- ¿Tiene algún talento oculto?

Tengo una memoria visual muy desarrollada. Puedo recordar con bastante facilidad detalles como tipografías, colores o diseños.

"Me gusta su filosofía de errar rápido y aprender", señala Fabrizio Canoci sobre SpaceX. Composición: Joel Vilcapoma - Gestión

- Una frase que lo/la defina

Nos exigimos porque nos respetamos

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

SpaceX. Me gusta su filosofía de errar rápido y aprender, en vez del modelo de prepararse años para pocas oportunidades de vuelo, como hacía la NASA.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

De mi rubro nadie, escogería más bien cenar con Yuval Noah Harari.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

De mi madre: No importa que tan fuerte fue “la falta” no te quedes tirado en la cancha, pisa fuerte y sigue adelante. Las oportunidades de gol nunca le llegan al que está en el piso.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Si pudiera volver atrás, apostaría antes por un nicho específico. Aunque, mirando en retrospectiva, explorar diferentes industrias fue clave para encontrar mi camino en el sector inmobiliario.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Eres autodidacta? Dame un ejemplo.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

De ser consecuente con mi palabra y que eso permita dar trabajo y vivienda cientos de familias.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Creo que aún se habla poco del impacto que tiene el acceso a una vivienda formal y al financiamiento en el desarrollo de las personas y las ciudades. Son temas donde la academia, el sector público y los medios pueden contribuir mucho para impulsar cambios a nivel social.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Somos creativos por naturaleza.

- ¿Y su principal defecto?

A veces nos cuesta pensar a largo plazo. Como país tenemos mucho potencial, pero necesitamos planificar más.