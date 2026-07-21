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Resumen

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Fabrizio Canoci, CEO de Darma. (Foto: Mario Zapata)
Fabrizio Canoci, CEO de Darma. (Foto: Mario Zapata)
Por Juan Saldarriaga

Fabrizio Canoci, CEO de Darma, contestó el Ping Pong de esta semana en Día1. Se considera admirador de Elon Musk (SpaceX) y señala que si pudiera volver en el tiempo “apostaría antes por un nicho (de negocio) específico”.

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