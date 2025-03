El Pleno del Congreso aprobó, con 67 votos a favor, en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley 6341, 7134, 7181 y 7503, el cual deroga la Ley 31143, que establecía límites a las tasas de interés y protegía a los consumidores de los servicios financieros de la usura. Con esta decisión, se restablece la vigencia de las normas modificadas por dicha ley. La primera votación para su eliminación se llevó a cabo en diciembre pasado.

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López Ureña, promovió la derogación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31143. El parlamentario argumentó que la medida había afectado a más de 500,000 personas y favorecido el crédito informal.

“Considero que debemos eliminarla [la norma]. Primero, las personas que tienen un comportamiento normal, así haya topes financieros, no necesitan esos topes. ¿Por qué? Porque cuando tienen un comportamiento normal, al contrario, los bancos los buscan para bajarles la tasa y darles nuevos créditos. Ellos no son el problema”, señaló López Ureña en una entrevista con El Comercio.

“El problema es la gran cantidad de personas que están excluidas financieramente y que, por ejemplo, se demora un día, cinco días, diez días [en conseguir un préstamo]”, precisó.

Asimismo, calificó la ley como una medida “populista” impulsada por el Congreso anterior y sostuvo que se debe mantener la cautela con quienes no representan riesgos para el sistema financiero. “No sería ilógico que se les suba el crédito. Sin embargo, a las personas que han tenido dificultades hay que ver la posibilidad de que no salgan del sistema financiero. Y hay que decirlo bien claro: esa ley es un aliciente para los extorsionadores ‘gota a gota’”, advirtió.