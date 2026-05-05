Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25,7% en el 2025, lo que representó una caída de 1,9 puntos porcentuales frente al 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta mejora implicó que 567.000 personas salieran de esta condición en el último año. Sin embargo, el indicador aún se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en el 2019, antes de la pandemia.

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