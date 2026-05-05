La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25,7% en el 2025, lo que representó una caída de 1,9 puntos porcentuales frente al 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta mejora implicó que 567.000 personas salieran de esta condición en el último año. Sin embargo, el indicador aún se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en el 2019, antes de la pandemia.

El gasto real per cápita mensual creció 2% en el 2025, con mayor dinamismo en los segmentos de menores ingresos. Pese a ello, este indicador todavía se ubica 7,9% por debajo de los niveles prepandemia, lo que evidencia una recuperación incompleta del consumo.

En el área urbana, la pobreza se redujo a 23,4%, mientras que en el ámbito rural alcanzó 35,5%. Aunque la caída fue más pronunciada en las zonas rurales, donde se registraron las mayores reducciones ,como en la selva rural (-6,0 puntos porcentuales) y la sierra rural (-3,7 puntos porcentuales), estos territorios continúan presentando niveles de pobreza más altos.

La pobreza monetaria extrema descendió a 4,7%, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales, lo que implicó que más de 250.000 personas salieran de esta situación. Este indicador también permanece por encima de los niveles observados en el 2019.

En Lima Metropolitana la pobreza extrema registró un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al 2024, en contraste con la reducción observada en el resto urbano y en el ámbito rural.

La población en condición de vulnerabilidad, aquella que no es pobre, pero está en riesgo de caer en pobreza, aumentó a 32,8%. En conjunto, el 58,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Regiones como Cajamarca, Loreto y Puno concentran los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, mientras que Ica, Madre de Dios y Moquegua registran los niveles más bajos.