El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó para el Perú, el pasado viernes, un nuevo acuerdo por dos años bajo el marco de la Línea de Crédito Flexible (FCL, por sus siglas en inglés) por US$ 5.400 millones. Esta facilidad crediticia, según el Banco Central de Reserva (BCR), solo se ofrece a países miembros que cuentan con muy sólidos fundamentos macroeconómicos.

El nuevo monto aprobado es mucho menor al que obtuvo el país en el 2020, que fue por US$ 11 mil millones aproximadamente, y que venció el 26 de mayo sin haber sido utilizado, ya que según el acuerdo contingente solo se usaría si un choque externo mermara significativamente la posición internacional del Perú.

TAMBIÉN LEE | Gobierno promueve ley para la formalización de las micro y pequeñas empresas a través del Fondo Crecer

Según Carlos Oliva, exministro de Economía, esta vez se ha solicitado cerca de la mitad de lo requerido hace dos años porque la situación en el país ya no es la misma que en la época de pandemia, cuando se vivía mucha incertidumbre y no se sabía qué iba a pasar. Además, si bien es cierto que existen otro tipo de problemas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, ya no se presentan los mismos riesgos.

“La expectativa que se tiene en el BCR es no utilizarla, porque esta línea crediticia está destinada para en caso se presente un desastre o emergencia" Carlos Oliva, exministro de Economía

El también extitular del Ministerio de Economía, Luis Miguel Castilla, reafirmó que este crédito se aprueba a los países que cumplen con buenos estándares de manejo macroeconómico tanto fiscal como monetario, por lo que se trata de una señal de confianza para el Perú.

“Es gracias a que se han mantenido fundamentos macroeconómicos sólidos como la reducción del déficit fiscal y el grado de solidez que tienen las finanzas públicas. Finalmente se compara con otros países en lo que se percibe que se han deteriorado mucho de sus fundamentos y que han producido pérdida en el grado de inversión o una reducción significativa en la calificación crediticia”, añadió.

Apoyo a liquidez

Castilla explicó que esta línea no se le otorga al Gobierno sino al BCR y es de apoyo a la liquidez, una especie de complemento adicional a las reservas internacionales netas que tiene el ente monetario .

Además, anotó que a diferencia de los préstamos que otorga el FMI cuando hay problemas de balanza de pagos o déficit fiscales, estos recursos no están sujetos a ningún tipo de condicionalidad ni requisitos, ni está sujeto al cumplimiento de metas económicas.

Oliva afirmó que el país cuenta con reservas por alrededor de US$ 77 mil millones y una balanza comercial positiva, por lo que en el pasado no se llegó a utilizar la referida línea de crédito y es probable que ahora tampoco se utilice. Sin embargo, aseveró que no está de más tener un seguro.