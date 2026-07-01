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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los precios del oro y la plata continúan ajustándose luego del fuerte repunte registrado durante los primeros meses del año. Este martes, el oro cotizaba alrededor de los US$4.030 por onza, mientras que la plata se ubicaba cerca de los US$59 por onza. Pese a la reciente corrección, este último metal mantiene un mejor desempeño relativo que el oro, impulsado por factores que van más allá de su condición de activo refugio.

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