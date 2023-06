De acuerdo a los análisis realizados por la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) las inversiones en startups han avanzado a lo largo de los años, ya que en el 2010 alcanzaban los US$ 46 millones y, no hace mucho, en el 2021, se registró un salto significativo en donde se recibieron fuertes inversiones que ascienden a los US$ 124 millones.

Este hecho logró que el ecosistema pusiera sus ojos en el Perú como un lugar importante para realizar operaciones.

“El mercado peruano es muy grande, su diversidad de culturas e idiosincrasias genera un mayor dinamismo y un sinfín de oportunidades para las personas del ecosistema. Gracias a que en el Perú se está incluyendo cada vez más la tecnología en sus procesos, muchos negocios estamos trayendo soluciones y herramientas innovadoras, y esto hace que podamos contribuir a hacer del Perú un mejor país para vivir y para invertir”, precisa Freddy Arredondo Calero, CEO & Co-Fundador de tuGerente, startup boliviana que creó un sistema para el adecuado manejo de las finanzas y el inventario de negocios.

Es ideal precisar que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país se encuentran en pleno proceso de digitalización, lo que genera mayores oportunidades de trabajo. Es importante resaltar también que Perú es el segundo país de Latinoamérica hispanohablante con mayor número de pymes, y se encuentra sólo por detrás de México.

“Escogimos a Perú como destino de expansión de tuGerente porque creemos que es el momento adecuado para la digitalización de las empresas peruanas. Además, vemos un inmenso potencial en las pymes peruanas y creemos que podemos generar un impacto muy positivo en este crecimiento ayudándoles a organizarse y crecer. Estimamos un crecimiento del 50% en nuestra facturación para el primer año con nuestro ingreso al mercado peruano”, señala Arredondo Calero.

Colaboración del ecosistema peruano

Es destacable el apoyo que reciben las empresas extranjeras para desarrollarse en nuestro país. Cabe mencionar el creciente apoyo del Estado en programas como Pro-Innóvate que atrae a destacadas startups de distintas partes de Latinoamérica para que ingresen y aporten al mercado peruano. Otro punto que hace la diferencia es el papel que juegan las aceleradoras en quienes han encontrado a sus aliados estratégicos para llegar a su público objetivo.

“Endeavor ha sido un gran soporte con quienes hemos trabajado de manera muy colaborativa. Resaltamos que ellos entienden los retos y potenciales de las startups en el Perú, se han convertido en una pieza fundamental en el desarrollo a nivel local e internacional”, señala el CEO & Co-Fundador de tuGerente.