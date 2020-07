En Perú hay poco más de 20 family offices, empresas que se dedican a gestionar patrimonios de alto valor de acaudaladas familias. Contrario a lo que se pueda pensar, este rubro viene saliendo casi sin rasguños de la pandemia. ¿Cuál fue la oportunidad que vieron en la crisis?

Frank Pait, director ejecutivo de Three Sixty Asset Management, explica cómo han logrado sortear este momento. “Desde enero y febrero de este año, el mercado había estado en altas históricas, y comenzamos a tomar posiciones de cash. En muchos portafolios nos agarró con el 30% en cash, lo que permitió amortizar la caída”.

Lo que hicieron es comprar acciones a muy buen precio con ese 30% y ahora que el mercado está prácticamente recuperado, la subida ha sido tan fuerte que permitió que sus carteras ya estén en positivo o ligeramente por debajo. “En muchas de nuestras carteras ya estamos a nivel del precovid o por encima en positivo”, comentó Pait.

“Además, tenemos algunos productos con protección en las caídas. Algunos pueden llegar hasta 50% de protección en caídas y también usamos mucho ese tipo de estrategias. No para el 100% de la cartera, pero para el 15% o máximo 20% en sistemas de protección, algo que puede ser adecuado dependiendo del perfil”, añadió.

Con un mercado en crisis y algunos negocios en caída, Three Sixty aplicó lo que se conoce como rotación de sectores. Es decir, se invirtió en rubros emergentes. “Esto es algo que hemos manejado muy bien con nuestros partners de JP Morgan, Morgan Stanley y de UBS”, afirmó Pait.

“Los sectores que más se perjudicaron fueron el hotelero, aerolíneas, sistema financiero y retail. Haciendo rotación de sectores hemos logrado entrar en tecnología, cuidado de la salud, y algunas defensivas como cerveceras y tabacaleras”, puntualizó el ejecutivo.

Y la recolocación continúa: “Pensamos que, de repente, podemos recomprar en los sectores que se han visto castigados, pero que tienen buena recuperación. Yo compraría en Walmart, o Canada Goose, cuyo principal comprador es China, país que ya se está recuperando. Claro, estas no son apuestas para todos los perfiles. Pero haber estado en tecnología y health care nos ha ayudado muchísimo”.

Pait refirió que, así como en el extranjero, también tienen muchas inversiones en Perú. “Hemos mantenido el porcentaje en el país, no lo hemos variado. Lo que sí hemos variado, es la forma como estamos invirtiendo en acciones peruanas en Perú. Sobre todo, en acciones en soles”.

También vienen recomprando en algunos sectores locales como Ferreyros, Buenaventura o BCP. Pero estas apuestas no son tan a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.

EL REAL VALOR DE LAS FAMILY OFFICES

Sobre la tendencia en aumento de los millonarios peruanos que depositen su dinero en bancos locales, Pait comentó que no les ha afectado. Más bien, creen que lo que ha sucedido en la pandemia demuestra el valor de una family office.

“Si soy una persona que tengo US$ 15 millones, y pongo US$ 5 millones en BCP, US$ 5 millones en UPS y US$ 5 millones en Morgan Stanley, cada uno de estos banqueros maneja 100 o 150 portafolios para clientes. El banquero no tiene la capacidad de atención rápida, o de atención al detalle que puede tener una family office”, sentenció.

Three Sixty maneja el patrimonio de 22 familias y lo que han hecho en pandemia es estar en contacto con ellos todas las semanas, incluso veces varias veces a la semana. “Esto, en nuestra opinión, ha sido un test para ver si las family offices agregan valor. Es cuando hay crisis que las familias se dan cuenta que necesitan más asesoría que nunca”.

Otra de las ventajas de las family offices, según Pait, es el ahorro. “Porque nosotros negociamos los fees. Si vas a UBS y te cobra 1% por manejarte una cartera, nosotros lo manejamos a un 0,40%”, indicó. Otro ahorro viene de la parte tributaria. Three Sixty asesora con estrategias para bajar las tasas internacionales, y esto está ligado al país en que se compra y se vende acciones.

