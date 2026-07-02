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Resumen

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Cristiano Ronaldo y Luka Modric. (Foto: composición)
Cristiano Ronaldo y Luka Modric. (Foto: composición)
Por Christian Silva

Este jueves 2 de julio, la selección de Portugal -que comanda Cristiano Ronaldo- enfrentará a Croacia, en cuyas filas está Luka Modrić, en uno de los partidos más esperados por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.