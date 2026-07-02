Este jueves 2 de julio, la selección de Portugal -que comanda Cristiano Ronaldo- enfrentará a Croacia, en cuyas filas está Luka Modrić, en uno de los partidos más esperados por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Si bien en la cancha todo puede pasar, ¿cuál es el equipo que gana en valorización de plantilla? Hoy en día, el equipo luso se encuentra mejor valorizada que su rival croata.

No obstante, el país balcánico viene de quedar subcampeón en el Mundial Rusia 2018, y tercera en Qatar 2022.

Ronaldo y Modrić, quienes jugaron juntos en el Real Madrid, se medirán este jueves, en el que disputarán también su último Mundial. Solo uno de los dos avanzará a octavos de final.

Equipos de alto valor

De acuerdo con Transfermark, el valor aproximado de la selección de Portugal es de 1.010 millones de euros (equivalente a más de US$1.154 millones). Sus figuras más valorizadas, sus joyas, son Vitinha y João Neves, ambos jugadores del Paris Saint-Germain (PSG): cada uno tiene un valor de mercado de 140 millones de euros (casi unos US$160 millones).

A ellos les siguen Nuno Mendes del PSG, valorizado en 80 millones de euros (US$91,4 millones), Pedro Neto del Chelsea con 60 millones de euros (US$68,5 millones), y Rúben Dias del Manchester City con 55 millones de euros (US$62,8 millones).

Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la selección de Portugal, está valorizado actualmente en 10 millones de euros (US$11,4 millones). Pero este crack, en el momento cumbre de su carrera, llegó a valer más de US$120 millones de euros, entre el 2014 y 2017, cuando brillaba en el Real Madrid.

En esta edición de la Copa del Mundo, Portugal pasó la fase de grupos tras ganarle a Uzbekistán y empatar con la República Democrática del Congo y con Colombia.

Cristiano Ronaldo. (Foto: EFE) / MIGUEL A. LOPES

Por otro lado, la selección de Croacia está valorizada en 387,3 millones de euros (US$442,5 millones).

El jugador croata con mayor precio en el mercado, según Transfermarkt, es Joško Gvardiol del Manchester City, con 70 millones de euros (casi US$80 millones).

Le siguen en la lista Luka Vušković de Tottenham Hotspur, con 60 millones de euros (US$68,5 millones), y Josip Stanišić del Bayern Munich y Petar Sučić del Inter de Milán, cada uno valorizado en 40 millones de euros (US$45,7 millones),

Luka Modrić, con 40 años –el jugador con más partidos representando a Croacia–, tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros (casi US$4 millones). Pero durante sus años de carrera, llegó a tener una valorización récord de US$55 millones y varios títulos con el Real Madrid.

La selección croata avanzó en el presente mundial tras ganar en fase de grupos a Panamá y a Ghana, y empatar contra Inglaterra.