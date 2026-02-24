Resumen

Se espera una tendencia al alza moderada para lo que resta de la campaña 2025/26 y un probable escenario más alcista hacia la campaña 2026/27. Foto: Fuad Landívar.
De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, los precios de los soft commodities (soya, trigo y maíz) iniciaron el 2026 por debajo de los máximos registrados en el 2025, en línea con un entorno global de mayor oferta agrícola favorecida por condiciones climáticas más estables en los principales productores mundiales.

