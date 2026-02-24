De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, los precios de los soft commodities (soya, trigo y maíz) iniciaron el 2026 por debajo de los máximos registrados en el 2025, en línea con un entorno global de mayor oferta agrícola favorecida por condiciones climáticas más estables en los principales productores mundiales.

No obstante, a pesar de este inicio más débil, durante febrero se observó un repunte en el precio de la soya, favorecido por las mayores compras chinas acordadas con EEUU, y también en el trigo, donde los ajustes en las perspectivas de producción generaron cierta presión alcista.

En este contexto, se espera que los precios de los soft commodities muestren una tendencia alcista moderada en lo que resta de la campaña julio 2025/junio 2026, con perspectivas alcistas para la campaña 2026/27, donde las primeras proyecciones sugieren una demanda todavía sólida y señales de una oferta global ligeramente más ajustada.

En esa misma línea, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) publicó sus Estimaciones Mundiales de la Oferta y la Demanda Agrícola (Wasde) con la actualización de su reporte de cereales:

Las perspectivas mundiales para la soya en la campaña 2025/26 incluyen un escenario de mayor producción y mayor consumo, aunque con un aumento en las existencias finales que mantiene el balance relativamente positivo.

La producción mundial de soya se incrementó a 428.2 millones de TM en la actualización de febrero, impulsada principalmente por Brasil y Estados Unidos. En Brasil, las cosechas se elevan gracias a las favorables condiciones climáticas en el centro-oeste durante el pico de la campaña y al buen inicio de temporada acompañado por lluvias continuas en el sur, lo que mejora los rendimientos respecto a temporadas anteriores.

En EE.UU., la producción también aumentó debido a revisiones al alza en Kansas, Kentucky y Minnesota. Estos incrementos compensan las caídas en China. Por el lado de la demanda, las perspectivas se elevaron a 424.7 millones de TM por ligeros aumentos en Brasil, Paraguay y el sudeste asiático. Los stocks finales se elevaron ligeramente.

Según la Bolsa de Comercio de Chicago, la soya retrocedió a su nivel más bajo en tres meses a inicios de enero debido a perspectivas de mayor oferta. Pero luego el precio repuntó a máximos desde noviembre del 2025 impulsado por compras estatales chinas de soya estadounidense destinadas a cumplir compromisos pactados en un tratado comercial en noviembre.

De acuerdo con el informe, la mayor oferta de soya tanto de EE.UU. como en Brasil mantendría las cotizaciones presionadas durante la campaña 2025/26. Para la campaña 2026/27, el Consejo Internacional de Cereales CIC comentó que la oferta global de oleaginosas se mantendría cómoda, lo que limitaría la capacidad de un alza sostenida en el precio.

Respecto al trigo, la campaña mundial para la temporada 2025/26 continúa mostrando un escenario holgado, con señales de ligeras caídas en la oferta y mayor dinamismo en la demanda. El Wasde proyecta una producción global de trigo de 841.8 millones de TM; si bien la producción de Argentina se eleva a niveles récord, es compensada por la menor producción prevista para Turquía y Mongolia. Por el lado de la demanda, el consumo global sube ligeramente a 824.1 millones de TM por mayor uso alimentario, industrial y semillas.

“Con estas proyecciones, las existencias finales disminuyen, aunque se mantienen en un máximo de cinco años. La campaña 2025/26 se encamina a un cierre todavía superavitario, sin riesgos en el corto plazo en el abastecimiento favorecido por el elevado nivel de inventarios”, indicó Scotiabank.

Respecto a la cotización en la Bolsa de Chicago, el trigo empezó el año lateral, manteniéndose así desde marzo del 2025, en niveles mínimos de cinco años debido a los altos stocks. No obstante, desde la semana pasada recibió un impulso alcista por un repunte en la cobertura de cortos y preocupaciones climáticas en Estados Unidos.

El reporte advirtió que la sequía y fuerte estación invernal pueden representar una amenaza para el cultivo de trigo de invierno, que se cosecha entre junio y julio, lo que podría aumentar los precios para la segunda parte del año, entrada la campaña 2026/27, donde el Consejo Internacional de Cereales (CIC) tiene expectativas de una cosecha reducida y un mayor aumento del consumo, según su último informe.

Por el lado del maíz, la campaña mundial 2025/26 muestra un balance más estrecho, con las perspectivas de consumo superando la producción global, pero el nivel de los inventarios, si bien ha disminuido, sigue siendo suficiente para evitar presiones en el abastecimiento.

La oferta se mantiene prácticamente sin cambios en 1295.9 millones de TM, con perspectivas de menor cosecha en México, compensada en gran parte por el aumento en la Unión Europea. Mientras que, por el lado de la demanda, el Wasde proyecta 1301. 3 millones de TM, previendo aumentos en el consumo de Ucrania, México y el Sudeste asiático. Por el lado de los inventarios, las existencias aumentaron en Ucrania e Irán y disminuyeron en México.

Respecto a la cotización, el maíz inició el año con ligeras caídas tras el aumento de las perspectivas récord de producción mundial para la campaña 2025/26, impulsada por las cosechas en máximos históricos en China y Estados Unidos.

El precio aumentó levemente a mediados de enero, favorecido por la demanda que se mantuvo sólida, según el Wasde, aunque se mantuvo por debajo de los máximos del 2025. Scotiabank proyectó que para el 2026, el precio del maíz se mantendría por debajo del promedio de los últimos cinco años anteriores, pero podrían recibir impulso alcista debido a una mayor demanda de China en línea también con la menor producción que espera el CIC para la temporada 2026/2027.