El precio del cobre registró un récord de US$13,000 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, lo que significa un importante repunte de fin de año, según informó Bloomberg Línea.
El metal subió hasta un 6,6% hasta los US$12,960 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres al reanudarse las operaciones tras dos días festivos en Reino Unido.
Las ganancias han llegado a superar el 15% en diciembre, ya que los inversores apuestan a que la prisa por hacer llegar el metal a Estados Unidos ante los posibles aranceles a la importación obligará a los compradores de otros países a pagar más.
“Todavía da la sensación de que todo se trata de expectativas”, señaló Wu Kunjin, jefe de investigación de metales básicos de Minmetals Futures Co. a Bloomberg.
La subida del cobre está marcada por importantes interrupciones imprevistas en minas, incertidumbres sobre las políticas comerciales de Donald Trump y una presión sobre las funciones del mundo.
En la LME, el cobre cotizó a US$12,919,50 la tonelada en Shangahai. En Comex, en Nueva York, los futuros subían 1,2% a US$5,908 la libre, tras una subida del 5% el pasado viernes.
