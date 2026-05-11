Los precios del cobre alcanzaron este lunes su nivel más alto en más de tres meses, mientras sigue el temor sobre la escasez de suministros.

El metal en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,5% hasta situarse en 13,637 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde el 29 de enero.

De acuerdo con información de Reuters, el metal iba camino de registrar su sexta sesión consecutiva de avances, la racha alcista más larga desde diciembre. El cobre ha subido alrededor de un 10% en lo que va del año, pero se encuentra muy por debajo del máximo de 14,527,50 dólares alcanzado en enero.

“Esta evolución del precio parece bastante sólida frente al contexto no tan sólido de la guerra en Medio Oriente. Eso apunta a que la oferta se ve igualmente desafiada en un momento en el que la demanda se pone en duda”, señaló Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

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Por su parte, el contrato de aluminio de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 1% hasta los 3,538,50 dólares por tonelada. “El rápido endurecimiento del mercado del aluminio ha llevado a los inversores a preguntarse por qué el precio del aluminio en la LME no ha repuntado más”, apuntó la analista Morgan Stanley Amy Gower.

Entre otros metales, el zinc de la LME subió 0,1%, hasta los 3,433 dólares por tonelada, el plomo avanzó 0,3%, hasta los 1,980 dólares, ⁠el níquel se revalorizó 1,6%, hasta los 19,190 dólares, y el estaño ganó un 1,4%, hasta los 54,645 dólares.