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El cobre ha subido alrededor de un 10% en lo que va del año. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
El cobre ha subido alrededor de un 10% en lo que va del año. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
/ Lauren Petracca
Por Redacción EC

Los precios del cobre alcanzaron este lunes su nivel más alto en más de tres meses, mientras sigue el temor sobre la escasez de suministros.

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