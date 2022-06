Los precios del cobre extendían su declive el viernes debido a que los inversores estaban preocupados por la posibilidad de que el débil crecimiento económico afecte la demanda de metales, después de nuevas restricciones de movimiento ordenadas en China por el COVID-19 y de aumentos en las tasas de interés.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.72%, a US$ 9,542 la tonelada, a las 1122 GMT, tras perder un 1.2% en la sesión anterior, aunque el contrato está ganando casi un 1% durante la semana.

“El cobre está bajo varios tipos de presión. Los confinamientos no están terminando tan rápido como se esperaba y la política de cero COVID de China es muy perjudicial para el crecimiento económico”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de la firma WisdomTree.

“También hay bancos centrales en otras partes del mundo que mantienen una tendencia muy agresiva y eso pone en duda si el crecimiento económico fuera de China se desacelerará más rápido”, sostuvo.

Shanghái confinará a millones de personas para pruebas masivas de COVID-19 este fin de semana, solo 10 días después de levantar su agotador confinamiento de dos meses.

Otros activos de riesgo también caían y las acciones tocaban un mínimo de dos semanas debido a que las perspectivas de la tasa de interés del Banco Central Europeo y el nerviosismo por los próximos datos de inflación de Estados Unidos avivaban las preocupaciones sobre el crecimiento global.

Un grupo de comunidades indígenas peruanas acordó el jueves levantar de manera temporal una protesta contra la mina de cobre Las Bambas de la empresa china MMG. Las protestas habían obligado a la minera a detener sus operaciones durante más de 50 días.

En otros metales básicos, el aluminio caía un 0,8%, a 2.740 dólares la tonelada; el níquel perdía un 1.3%, a US$ 27,650; el plomo bajaba un 0.9%, a US$ 2,175.50; el estaño restaba un 0.8%, a US$ 36,450; y el zinc subía un 0.04%, a US$ 3,763.50.

