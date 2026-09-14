El cobre y otros metales también se enfrentan a presiones más generales, a medida que los operadores aumentan sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) comenzará pronto a subir las tasas de interés.
El cobre y otros metales también se enfrentan a presiones más generales, a medida que los operadores aumentan sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) comenzará pronto a subir las tasas de interés.
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Por Redacción EC

El precio del cobre cayó hasta situarse en torno a los US$14,000 por tonelada en medio de las apuestas por una subida de las tasas de interés en Estados Unidos, informó Bloomberg Línea.

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