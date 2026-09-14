El precio del cobre cayó hasta situarse en torno a los US$14,000 por tonelada en medio de las apuestas por una subida de las tasas de interés en Estados Unidos, informó Bloomberg Línea.

Los contratos de futuros a tres meses cayeron hasta 1,6% hasta situarse en US$14,018,50 por tonelada, su nivel más bajo en más de tres semanas, después de que los datos de la Bolsa de Metales de Londres (LME) mostrarán un aumento de 8,425 toneladas en las existencias de cobre de su red de almacenes.

El medio además indicó que el mercado del cobre de la LME se enfrentó a una grave escasez en agosto a medida que disminuían las existencias y los precios alcanzaron nuevos máximos históricos ante el temor de que se agotaran los suministros mundiales , ya que los operadores seguían enviando grandes volúmenes a Estados Unidos en previsión de posibles aranceles.

Los diferenciales de precios clave también apuntaban el lunes a una relajación de las condiciones de oferta en la red de almacenes de la LME, ya que los contratos al contado se negociaban con un descuento de US$45 por tonelada respectos a los futuros de tres meses tras el aumento de las existencias. Esto supone un cambio de prima de US$45 por tonelada, situación conocida como backwardation que indica escasez de oferta.

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El cobre y otros metales también se enfrentan a presiones más generales, a medida que los operadores aumentan sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) comenzará pronto a subir las tasas de interés. Cinco de los seis principales contratos de la LME cotizaron a la baja el lunes, afectados por el fortalecimiento del dólar y un clima pesimista para los activos de riesgo.

“Dado que se han reducido las posiciones largas especulativas, pero también se está aliviando la escasez en el mercado al contado, es probable que el cobre se mantenga volátil en torno a los niveles actuales hasta que vuelvan las compras en las caídas con mayor fuerza o hasta que un nuevo catalizador macroeconómico o fundamental proporcione una dirección más clara”, indicaron los analista de Sucden Financial Ltd.

Cabe precisar que las apuestas por subidas de tasas están aumentando de cara a la reunión de política monetaria de la Fed de esta semana, y los datos de inflación del viernes, mejores de lo esperado, ponen de relieve las crecientes presiones sobre los precios.