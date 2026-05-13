El precio del cobre a nivel internacional viene en alza frente a un contexto geopolítico de menor oferta en el mercado global. Es así que, como reportó EFE, la libra de cobre alcanzó este martes un valor de US$6,29 en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando su máximo histórico.

Además, según la Bolsa de Metales de Londres, los precios futuros de la tonelada de cobre a tres meses cerraron en US$13.943.

Asimismo, como indicó José Silva, asociado senior de Inversiones del equipo de Asset Management de Inteligo, el precio de la libra de cobre en la Bolsa de Nueva York se ubicó cerca de los US$6,50.

Este metal ya había registrado un máximo de más de tres meses este último lunes.

Crecimiento

Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, recordó que en marzo hubo una desaceleración en el precio del cobre por los efectos que podía generar el conflicto en el Medio Oriente, como un menor crecimiento económico y una mayor inflación a nivel internacional, lo que conllevaría a una caída en la demanda del metal rojo.

En estos últimos meses, sostuvo Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de Sura Investments, el alza en los últimos meses ha estado impulsado por los temores de una menor oferta minera y las expectativas de que la demanda estructural por el cobre sea más fuerte.

Estos riesgos de oferta se debe a la disrupción en operaciones importantes como la mina Grasberg en Indonesia, precisó Guzmán. A ello, se añade el aumento del precio de ácido sulfúrico, añadió Silva, insumo que es utilizado para los procesos de extracción minera.

¿Por qué ha venido en alza el precio del ácido sulfúrico? Falen explicó que a través del estrecho de Ormuz, lugar actualmente en conflicto y bloqueado por Irán, transita cerca del 50% de azufre. Esta materia prima es utilizada para la producción de ácido sulfúrico, complementó Silva.

Foto: Andina/ Referencial.

Por esta situación, se ha generado preocupación ante potenciales restricciones en la producción minera a nivel internacional, indicó el especialista de Inteligo. Además, China ha suspendido sus exportaciones de ácido sulfúrico desde este mes, reportó Bloomberg.

Por otro lado, Guzmán indicó que la fortaleza de la demanda se debe ante la electrificación en el transporte, la expansión de redes eléctricas y renovables, así como el crecimiento de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y la digitalización, lo que aumenta el consumo de cobre.

Expectativas

Hacia futuro, Falen consideró que se podría esperar una presión al alza en el precio del cobre, aunque con cierta volatilidad. Hacia mediano y largo plazo sostuvo que se podrían observar precios promedios históricos en el cobre.

Por su parte, Guzmán señaló que el precio del cobre está siendo soportado por la demanda estructural hacia mediano plazo. Pero podrían haber disminuciones si se modera la actividad económica global o si se registran correcciones técnicas en los precios del cobre luego de esta tendencia al alza.

Falen apuntó que la discusión actual del mercado no es solo sobre los precios altos del cobre, sino la restricción de la oferta.

“Uno de los más perjudicados con el anuncio de China era Chile, por ejemplo, porque parte de su demanda de azufre venía desde China”, dijo.

Sostuvo que en el caso peruano se observa si las empresas mineras enfrentan problemas de demanda de ácido sulfúrico. Para Guzmán, los mayores precios del cobre pueden reflejarse en mayores ingresos por exportaciones para el Perú, pero también dependerá de que se mantenga la capacidad para sostener o aumentar la producción minera del país.

En ese sentido, señaló que se debe monitorear la evolución de los proyectos mineros, los permisos, la conflictividad y la productividad de los yacimientos.