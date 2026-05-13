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Resumen

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(Foto: Andina/ Referencial)
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Por Christian Silva

El precio del cobre a nivel internacional viene en alza frente a un contexto geopolítico de menor oferta en el mercado global. Es así que, como reportó EFE, la libra de cobre alcanzó este martes un valor de US$6,29 en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando su máximo histórico.

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