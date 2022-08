El cobre caía el martes junto con las acciones mundiales y los precios del petróleo, debido a que las tensiones entre China y Estados Unidos y una serie de datos económicos débiles empujaban a los inversores hacia activos más seguros.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.7% a US$ 7,762 la tonelada a las 1039 GMT, tras haber caído a US$ 7,665.

Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción han subido desde un mínimo de 20 meses de US$ 6,955 el 15 de julio, pero han bajado un 20% este año debido a una desaceleración económica mundial.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tenía previsto visitar el martes Taiwán, territorio que reclama China. Pekín amenazó con repercusiones y voló con varios aviones de guerra cerca de Taiwán, según fuentes.

Los mercados bursátiles chinos sufrieron su mayor caída en más de dos meses, las acciones europeas bajaban, el dólar se fortalecía y el petróleo cotizaba bajo los US$ 100 el barril.

El lunes ya se había extendido un ambiente bajista, ya que los datos económicos de Estados Unidos, Europa y Asia mostraron una desaceleración del crecimiento de la industria y de la economía en general.

El cobre debería verse respaldado por la limitada oferta y los próximos estímulos en China, el mayor consumidor de metales, dijo el analista Nitesh Shah de WisdomTree.

“Hacia finales de este año podríamos empezar a ver repuntes bastante fuertes en los metales básicos”, dijo.

Los precios del zinc en la LME subían un 0.3%, a US$ 3,336 la tonelada, al intensificarse las señales de escasez de oferta. Los precios del zinc han bajado un 5% este año.

Entre otros metales industriales, el aluminio subía un 0.1% a US$ 2,434 la tonelada, el níquel caía un 2.2% a US$ 23,065, el plomo bajaba un 0.3% a US$ 2,048 y el estaño perdía un 1.5% a US$ 24,530.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este 20 de julio los nuevos billetes de 20 y 50 soles entran en circulación, como parte de la nueva familia de billetes que rinde homenaje a destacados héroes y personajes de la historia. ¿Cuáles son sus características y elementos de seguridad poseen? Te lo contamos en este video.