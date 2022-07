Los precios del cobre y otros metales industriales rebotaron el lunes cuando los inversores recompraron posiciones ante las noticias sobre el apoyo del gobierno a la economía en China, el principal consumidor de metales, y un dólar más débil.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) había ganado un 2.7% a US$ 7,385 la tonelada a las 1000 GMT, recuperándose después de alcanzar los 6.955 dólares en la sesión anterior, su nivel más bajo desde noviembre del 2020.

El cobre de la LME ha perdido un 32% desde que tocó un récord de US$ 10,845 la tonelada a principios de marzo, debido a preocupaciones sobre una desaceleración en China y aumentos agresivos de las tasas de interés que podrían provocar una recesión mundial.

Los metales industriales corren el riesgo de una mayor debilidad, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“Este sigue siendo un rebote del mercado bajista, y es demasiado pronto para predecir si esto se convertirá en una consolidación y una recuperación”, dijo.

Los datos de posicionamiento mostraron que los especuladores ya estaban recortando sus posiciones cortas la semana pasada, dijo Hansen.

En China, los reguladores intensificaron los esfuerzos para alentar a los prestamistas a otorgar créditos a proyectos inmobiliarios calificados, ya que el asediado sector inmobiliario enfrentaba nuevos riesgos por un boicot cada vez mayor a los pagos de hipotecas sobre casas sin terminar.

El banco central de China intensificará la implementación de una “política monetaria prudente” para apoyar la economía real, dijo el sábado su gobernador.

El cobre también se vio favorecido por la noticia de que la mina de cobre y cobalto Tenke Fungurume ha suspendido todas las exportaciones, cumpliendo con las demandas de un administrador designado por la corte.

El contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 3.3% a 56,390 yuanes (US$ 8,356.05) la tonelada. También respaldó los precios de los metales un índice del dólar más favorable , que hace que los productos básicos cotizados en la moneda estadounidense sean más baratos para los compradores que utilizan otras monedas.

El zinc LME avanzó un 2.7 % a US$ 2,994 la tonelada, también impulsado por un panorama de escasez de oferta. Los datos de la LME del lunes mostraron que los inventarios de zinc cayeron a un nuevo mínimo desde abril de 2020, después de haber caído un 64% en los últimos siete meses.

En otros metales, el aluminio LME subió un 1.9% a US$ 2,386.50 la tonelada, el níquel ganó 2.8% a US$ 19,925, el plomo aumentó un 2% a US$ 1,982.50, mientras que el estaño ganó un 0.7% a US$ 25,015.