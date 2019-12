El precio del dólar en Argentina empezó la jornada al alza luego de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien este domingo dijo que el país sudamericano no puede pagar los vencimientos de su deuda y comparó la situación con la de 2001 cuando Argentina se declaró en default en la peor crisis de su historia reciente.

En este contexto, el tipo de cambio en el mercado mayorista se sitúa en 59,89, de acuerdo con información de Bloomberg. Esta cifra se ubica por debajo de los 59,82 negociados durante la jornada del viernes.

“No es igual al 2001, pero sí es parecida. En ese momento teníamos un 57% de pobreza, hoy tenemos un 41% de pobres; teníamos una deuda en default, hoy estamos en virtual default”, dijo en una entrevista al programa La Cornisa que emite América TV.

El mandatario peronista de centroizquierda asumió el 10 de diciembre como sucesor del liberal Mauricio Macri. Desde entonces, ha manifestado su voluntad de pago a acreedores. El viernes, el gobierno postergó unilateralmente hasta agosto del pago de unos US$ 9,000 millones de vencimientos en dólares, lo que costó al país una degradación de su deuda por parte de las calificadoras Fitch y S&P, tras considerarlo en default selectivo.

“Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un fuerte desempleo, y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario que ahora sí tenemos”, agregó al trazar una comparación con la crisis de 2001 cuando Argentina declaró un default por US$ 100,000 millones.

El presidente obtuvo el sábado un respaldo político del Congreso al lograr la aprobación de una ley de emergencia económica que comenzará a regir el lunes. La ley implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios, beneficios sociales para los sectores más carenciados y un impuesto del 30% a la compra y gastos en divisas, entre otros puntos.

Fernández mantuvo la limitación de compra de divisas de US$ 200 por mes por persona impuesta por Macri en agosto pasado. “Argentina se quedó sin dólares, eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que Macri fijó un ‘cepo’ muy necesario”, dijo.