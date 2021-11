Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró estable el viernes en una jornada en que el Banco Central de Reserva (BCR) siguió interviniendo en el mercado cambiario, mientras que a nivel global el billete verde se debilitaba ante el dato de la alta inflación en Estados Unidos y llevó a los inversionistas a sumar apuestas por un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED).

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.0190 en el mercado interbancario, el mismo nivel registrado en el cierre del jueves, según datos del BCR.

El dólar empezó la jornada con una tendencia al alza y tocó los S/ 4.0267, pero luego se depreció ante la oferta de divisas. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el instituto emisor colocó swaps cambiarios por un total de S/ 170.2 millones en dos subastas y repos para proveer dólares por US$ 200 millones.

#BCRP: Información del Mercado Cambiario a las 13:30 horas. pic.twitter.com/LfmbPhgi65 — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) November 12, 2021

Casi al cierre de las operaciones el BCR también salió a vender al contado US$ 149 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.0259 por dólar. Con esto, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1,563 millones en noviembre y US$ 10,918 millones en lo que va del año.

En la víspera, el Banco Central de Reserva (BCR) elevó la tasa de interés de referencia a 2%, como respuesta a la inflación temporal que podría prolongarse por más meses. La autoridad monetaria calcula que la tasa de inflación se ubique nuevamente en el rango meta en el segundo semestre del 2022.

Por otro lado, el mercado sigue operando con cautela debido a la incertidumbre política generada desde el Ejecutivo tras los cuestionamiento al ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ha sido acusado de interferir en el proceso de ascensos de miembros de las Fuerzas Armadas.

A nivel internacional, el índice dólar subía el viernes y se encaminaba hacia su mejor desempeño semanal en casi cinco meses.

Reuters informó que el índice dólar, que mide la divisa frente a seis de sus rivales, subía 0.06% a 95.0960 unidades, tras descender hasta 94.991 después de las noticias sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos. Previamente, el billete verde tocó su mayor nivel desde julio de 2020.

“Los consumidores están claramente más preocupados por el crecimiento de los ingresos reales, ya que la inflación supera a los salarios por ahora, y eso está afectando la confianza”, dijo a Reuters Erik Nelson, de Wells Fargo.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 11.05% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Durante el balance que ofreció desde Ayacucho por los 100 primeros días de su mandato, el presidente Pedro Castillo anunció la venta el llamado “avión presidencial”. Su traspaso no sería sencillo y tampoco beneficioso para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que lo utiliza también para acciones cívicas, en casos de emergencia.