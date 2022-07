Los precios del oro cayeron más del 1% el jueves, cerca de un mínimo de un año, ya que el dólar extendió su vertiginoso repunte después de que una fuerte inflación en Estados Unidos cimentó las expectativas en torno a un agresivo aumento de las tasas de la Reserva Federal.

El oro, que no paga intereses, tiende a verse presionado cuando aumentan las tasas de interés, ya que esto aumenta el costo de oportunidad de tener lingotes.

“El oro está a la baja en medio de nuevos intentos de hacer subir al dólar, especialmente frente al yen, mientras que el EUR/USD se mantiene por encima de la paridad”, dijo el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

“El metal encontró una oferta luego de la sorpresa del IPC de ayer por las preocupaciones de que el rápido aumento de las tasas conduciría a una estanflación. Por ahora, el enfoque principal sigue siendo el dólar, ya que envía señales sobre el ritmo de las alzas de tasas en Estados Unidos y el apetito de riesgo general del mercado”.

El dólar como refugio seguro alcanzó un máximo de 20 años, lo que perjudicó la demanda de oro cotizado en dólares entre los compradores que tenían otras monedas, mientras que el sentimiento de riesgo entre los inversores se mantuvo débil ante la amenaza de aumentos agresivos de las tasas. Los comerciantes están valorando un aumento de la tasa de 100 puntos básicos por parte de la Fed en su próxima reunión de política monetaria del 26 al 27 de julio para frenar las presiones inflacionarias. Se considera casi seguro un aumento de al menos 75 puntos básicos.

Los datos del miércoles mostraron que los precios anuales al consumidor de Estados Unidos aumentaron un 9.1% en junio, el alza más pronunciada en más de cuatro décadas.

En los mercados físicos, las exportaciones de joyas de oro liso de la India a los Emiratos Árabes Unidos, el segundo mayor consumidor de lingotes, aumentaron en mayo y junio después de que el estado del Golfo permitiera las importaciones libres de impuestos desde el país del sur de Asia, dijo un organismo comercial líder.

La plata spot cayó un 2.2% a US$ 18.76 por onza, el platino retrocedió un 2.5% a US$ 833.23 y el paladio se desplomó un 1.8% a US$ 1,938.76.

