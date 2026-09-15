El precio del petróleo cerró al alza este lunes por el conflicto en el Medio Oriente y las afectaciones a las rutas de transporte del crudo que son alternativas al Estrecho de Ormuz.

Al cierre de la jornada del lunes, el precio del barril Brent cotizó en US$105,68, reflejando un alza de 1,02% frente al viernes. Asimismo, el barril West Texas Intermediate (WTI) tuvo un aumento de 1,34% y se situó en US$101,39.

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Como reportó la agencia EFE, el precio del barril Brent llegó a estar por encima de los US$109 durante la jornada del lunes. Asimismo, el barril WTI llegó hasta los US$104,28 durante el día.

Situación

Arturo Vásquez, director de Investigación en Gerens, señaló que al conflicto entre Estados Unidos e Irán, por el que se encuentra bloqueado el Estrecho de Ormuz, se suman otras problemáticas; una de ellas es la situación que afronta el Estrecho Bab el-Mandeb después de los hutíes de Yemen tomaran el control de dicha zona.

Justamente, este paso marítimo conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el océano Índico. Por dicha zona transita el 12% de la producción mundial de crudo y un cuarto del comercio marítimo mundial, de acuerdo con la BBC.

Un eventual cierre de este estrecho, apuntó Vásquez, llevaría a que los barcos tengan que rodear África a través del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Esto implicaría un aumento de entre 20 y 22 días en el trayecto de las embarcaciones, sostuvo.

Otra problemática es el ataque de esta facción rebelde del Yemen al oleoducto que conecta Arabia Saudita con el Mar Rojo, agrega Vásquez.

“Este oleoducto funciona como una ruta alternativa estratégica en medio del contexto que hay en el Estrecho de Ormuz”, mencionó Luis Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

Ambos expertos señalaron que por dicha infraestructura se movilizan alrededor de 4 millones de barriles de petróleo.

Según The Associated Press, las reparaciones podrían demorar entre tres y cinco semanas y el oleoducto saudí podría funcionar de forma parcial, aunque no se especifica qué cantidad de crudo podría ser trasladado.

Dentro de este marco, se observa también una preocupación por la caída de inventarios de crudo a nivel mundial.

“Los inventarios de petróleo han decaído en aproximadamente 400 millones de barriles. En la medida que no se repongan y empiece a transitar el petróleo, vamos a tener problemas. Lo que está ocurriendo ahora es un problema logístico importante”, expresó Vásquez.

En ese sentido, el Bank of América Global Research informó que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos disminuyeron hasta los 286 millones de barriles y para enero de este año, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, estaba en 415 millones. Asimismo, en su informe “Global Energy Weekly: Hormuz zig zag”, la entidad sostuvo que los inventarios estadounidenses continuarían descendiendo de manera acelerada durante las siguientes semanas.

El estrecho de Bab el-Mandeb tiene unos 36 km de ancho y conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Falen agregó que también se espera un aumento en las importaciones de petróleo por parte de China, lo cual puede elevar la demanda de crudo.

Por otro lado, la Unión Europea se unió a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, señaló Credicorp Capital. Y, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) no realizó cambios en las cuotas de producción de crudo para octubre de este año.

Expectativas

Ante este contexto, Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de Sura Investments, indicó que en el corto plazo es probable que la volatilidad se mantenga mientras no hayan señales de un desescalamiento militar.

Agregó que podría darse una moderación si hay un aumento de la oferta por parte de la Opep o desde Estados Unidos. “El mercado continuará muy sensible a la evolución de la situación geopolítica durante las próximas semanas”.

Para Falen, los movimientos de la cotización del crudo dependerán de la demora en las reparaciones del oleoducto, aunque precisó que no habría un alza por una disrupción de oferta.

A su vez, Vásquez consideró que esta situación de altos precios del crudo podría continuar por varios meses, incluso en el 2027. “Hay una probabilidad de un 25% de que el precio del petróleo esté por encima de los US$100″, expresó.

Complementó que distintas agencias internacionales y bancos proyectan que el barril de petróleo rondaría los US$85 y US$90 el barril en el 2027.

“Pienso que estamos en medio del ‘shock’ petrolero más importante que el de los setenta”, señaló.

A su vez, el BofA Global Research consideró que si las restricciones de flujos petroleros continúan hasta fin de año, el precio del barril Brent podría ubicarse entre los US$95 y US$120.

La misma institución considera que un conflicto mayor en el que hayan daños en la infraestructura energética, el precio del crudo llegaría hasta los US$150. De continuar las tensiones, podría elevarse el precio del diésel hasta los US$240 por barril.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron no atacar sus infraestructuras energéticas.

El mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, por su parte, indicó que su país estaba dispuesto a cesar los ataques si desde Rusia hay un compromiso de no realizar acciones contra la infraestructura crítica de Ucrania.

Al respecto, Baptista comentó que, de cumplirse y confirmarse este eventual acuerdo, el impacto se notaría en el mercado de diésel con un alivio en el precio de este producto.

Pese a ello, precisó que el principal factor continuaría siendo el conflicto en el Medio Oriente.

Perú

El impacto de los precios de referencia internacional podrían reflejarse en las siguientes semanas, consideró Falen.

Recordó que el alza se podría observar con las futuras renovaciones o adquisiciones de crudo, lo que estaría alineado con las cotizaciones del crudo en el mercado internacional.

Por su lado, Vásquez indicó que el mercado de combustibles nacional ya registra altos precios, por lo que espera que se mantengan a este nivel a futuro. Agregó que esto también influye en la inflación, por lo que será importante el trabajo que haga el Banco Central de Reserva del Perú en materia de política monetaria.