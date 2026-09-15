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Resumen

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(Foto: iStock)
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Por Christian Silva

El precio del petróleo cerró al alza este lunes por el conflicto en el Medio Oriente y las afectaciones a las rutas de transporte del crudo que son alternativas al Estrecho de Ormuz.