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Resumen

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Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), con entrega en septiembre caía un 6,2%, hasta los 79,46 dólares. Foto: EFE.
Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), con entrega en septiembre caía un 6,2%, hasta los 79,46 dólares. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán y la reanudación de las negociaciones, aunque Teherán desmintió dicha afirmación.

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