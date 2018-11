Precio del oro cierra con leve descenso en medio de anuncios de la FED

El precio del oro cayó este jueves a un mínimo de una semana por la subida del dólar y después de que la Reserva Federal (FED) decidió mantener sus tasas de interés estables, aunque con previsiones de aumentar el costo del crédito.

El oro al contado retrocedió un 0,2%, a US$ 1.223,11 la onza, luego de haberse ubicado en US$ 1.219,59 en la apertura. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaron US$ 3,60 o un 0,29% a US$ 1.225,10 por onza.

El metal precioso ha perdido más de 10% desde su máximo de abril, luego de que inversores se inclinaron por el dólar cuando comenzó la disputa comercial entre Estados Unidos y China en un escenario de alzas de tasas en la mayor economía mundial.

El banco central estadounidense indicó en su más reciente comunicado de política monetaria que "el mercado laboral se ha seguido fortaleciendo y (...) la actividad económica ha estado aumentando a un ritmo sólido", lo que mantuvo intactos sus planes de seguir elevando gradualmente los fondos federales.

"La FED no dio indicios de que vaya a cambiar su ritmo de alzas de tasas", mencionó Michael Cuggino, gerente de cartera en Permanent Portfolio Family of Funds. Como "reacción refleja", el oro no se verá favorecido en el corto plazo, añadió.

Cabe destacar que la FED ha subido los fondos federales tres veces este año. Mayores tasas de interés elevan el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses y tiene costos asociados de almacenamiento y seguros.

Entre otros metales preciosos, la plata retrocedió un 1,1% a US$ 14,40 la onza. El paladio bajó un 0,8% a US$ 1.124,40 por onza y el platino cedió un 1,2% a US$ 862 la onza, después de que el miércoles tocó su precio más alto desde el 25 de junio, a US$ 877,50.

Fuente: Reuters