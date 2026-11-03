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Resumen

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Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. (Foto: GEC)
Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. (Foto: GEC)
/ ALONSO CHERO
Por Christian Silva

El precio de productos como la papa, el choclo y el limón se verían presionados al alza en el corto plazo ante el impacto del fenómeno de El Niño (FEN), sumado a los choques que ya ha generado el aumento de costos de diversos insumos por la elevada cotización del petróleo. ¿Cómo han variado los precios a la fecha?

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