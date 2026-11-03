El precio de productos como la papa, el choclo y el limón se verían presionados al alza en el corto plazo ante el impacto del fenómeno de El Niño (FEN), sumado a los choques que ya ha generado el aumento de costos de diversos insumos por la elevada cotización del petróleo. ¿Cómo han variado los precios a la fecha?

Choclo

De acuerdo con el Sistema de Precios y Abastecimientos (Sisap) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio promedio del kilo de choclo en los mercados minoristas de Lima pasó de ubicarse en S/6,73 el 21 de enero a S/12,34 el 26 de octubre.

En los mercados mayoristas de Lima, el ciento (equivalente a 42 kilos) de choclo costaba S/155 el 1 de enero y para el 27 de octubre se ubicó en S/335: un alza de 116,1%.

Según Mónica Muñoz-Nájar, economista y subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), el choclo es uno de los productos que más se ha elevado su precio en los últimos meses. Explicó que la siembra de este producto en la zona de la costa centro del país, en especial en los valles de Lima y Junín, se ha visto afectada y disminuida por el costo de los fertilizantes.

Cabe recordar que el titular del Midagri, Marco Vinelli, había señalado en Exitosa que el incremento de precios de alimentos en Lima se explicaba por un aumento en los costos a raíz de que el precio del barril de petróleo estuvo por encima de los US$100 en diversas semanas desde que estalló la guerra en Irán, lo que influye en un aumento del precio de producción de fertilizantes y en la logística del comercio de productos agrarios.

Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), comentó que el FEN ha venido afectando la producción de choclo y de los tubérculos, dada su dependencia de las lluvias.

(USI)

Papa

Según Midagri, el precio promedio del kilo de papa amarilla en el mercado minorista limeño pasó de S/5,10 el 21 de enero a S/6,32 el 26 de octubre. En los mercados mayoristas, se elevó de S/2,90 a inicios del año a S/3,53 el 26 de octubre.

Del Río complementa que el precio de la papa amarilla a nivel mayorista aumentó casi un 70% a nivel interanual, mientras que la papa canchan 106%, la papa color 116% y la papa blanca un 35%.

Recordó que El Niño afecta la oferta agrícola y ello se intensificará conforme este fenómeno climatológico avance hacia una magnitud extraordinaria.

“En la sierra, donde usualmente se cultiva papa, El Niño provoca sequías, que finalmente terminan afectando la producción y rendimiento de estos cultivos. Además, en la sierra hay una baja proporción de cultivos de riego tecnificado, es decir, que no depende de las lluvias”, añadió.

La especialista del IPE sostuvo que en el caso de la papa y el choclo, al ser cultivos dependientes de las lluvias, se podrían observar aún precios altos.

A su vez, Muñoz-Nájar complementó que hacia el siguiente año la papa también se verá afectada por El Niño, dada las sequías en las zonas de cultivo en la sierra.

“Recién van a iniciar la siembra sembrar, porque está empezando a llover”, explicó y agregó que en setiembre del 2027 se volvería a ver variación en el precio de la papa amarilla, debido a la dinámica de aumento y disminución de cosechas.

En Lima, apuntó, esta situación se reflejaría en junio, julio, agosto y setiembre del próximo año.

Añadió que hay otros productos vulnerables a observar como la cebolla y el ajo, en el que Arequipa es el principal productor de estos cultivos y donde se ha visto afectado por el costo de fertilizantes y por el fenómeno climatológico.

Respecto al arroz, la subdirectora ejecutiva de Redes señaló que un tercio de la producción de este alimento se concentra en Piura, Lambayeque y Tumbes. Sostuvo que no necesariamente se observaría un incremento de precios-producto de los fertilizantes o El Niño-, sino una menor siembra de este producto

Limón

Para el 21 de enero, el kilo del limón sutil en bolsa costaba S/3,78 a nivel minorista en Lima y para el 26 de octubre, estaba en S/4,79. A nivel mayorista, el equivalente a 45 kilos de este producto estaba en S/56,25 el 1 de enero y pasó a costar S/65 para el 27 de octubre.

Muñoz-Nájar apuntó que el incremento del precio se explica por el calor que ha afectado en la floración del limón. Precisó que el incremento no ha sido similar al 2023, cuando el precio del limón era de S/20 el kilo.

“Los incrementos más fuertes están justo en Piura mismo y en la selva, en Ucayali y Loreto. En Lima es un poco menos. En el limón y el choclo, sobre todo en el primero, tenemos una señal de alerta en sus precios”, apuntó.

(Foto: Manuel Melgar) / MANUEL MELGAR

Pollo

Situación contraria sucede con el pollo eviscerado, cuyo precio minorista ha disminuido de S/11,18 el 21 de enero y con niveles por encima de los S/12 en marzo y abril a costar S/8,98 el último 26 de octubre, según el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) del Midagri.

Y a nivel mayorista, pasó de S/7,40 el kilo el 1 de enero a S/5,40 el 27 de octubre.

Del Río señaló que en el caso del pollo, su precio a inicios del año había aumentado debido a la problemática de la gripe aviar. Agregó que el precio mayorista ha disminuido 5,8% comparando setiembre de este año y diciembre de 2025.

Añadió que si bien el pollo se pudo verse afectado por el FEN, los insumos que utilizan para su alimentación son importados en mayor medida de Argentina: estos son el maíz y la torta de soya (harina de soya).

Para Muñoz-Najar, algunas granjas se podrían ver expuestas con El Niño, lo que puede generar una afectación de corto plazo, reflejándose en precios del pollo entre enero y febrero. Hacia marzo, añadió, dependerá del nivel de calor y cómo lo podrán manejar las granjas.

Justamente, explicó que ante un mayor nivel de temperatura, también puede haber un lento crecimiento de los pollos, así como un efecto en la producción de huevos, cuyo precio de este último producto podría elevarse en marzo. Para abril se debería normalizar el precio del pollo y del huevo, añadió.

Agregó que se podrían observar picos en la inflación de alimentos en enero, febrero y marzo del próximo año, durante El Niño, y en agosto, setiembre y octubre, cuando ocurra la cosecha de productos afectados.

“En esos meses vamos a tener que prestar más atención al precio de alimento”, apuntó.

(Foto: Archivo El Comercio) / Leandro Britto

Asimismo, Del Río indicó que el IPE prevé que la inflación de alimentos aumentará en los siguientes meses, sumado al hecho de que la inflación está por encima del rango meta por siete meses.

Muñoz-Nájar también mencionó que se debe considerar a la inseguridad alimentaria, que en un nivel moderado o severo afectó al 30,5% de la población en el 2025, según INEI. En ese sentido, sostuvo que las autoridades se deben ir preparando para la problemática alimentaria, a través de los programas sociales del gobierno central, los comedores populares o las ollas comunes.