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Resumen

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Grifos en Lima. Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec
Grifos en Lima. Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec
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Por Christian Silva

El precio de combustibles continúa en aumento. El pasado 24 de agosto, Osinergmin informó un incremento en los precios de referencia de los combustibles -indicadores que reflejan el costo de importar o exportar hidrocarburos- de 3,70% en el gasohol regular, llegando a S/10,37 el galón; y de 3,52% en el gasohol premium, a S/10,88.