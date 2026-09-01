El precio de combustibles continúa en aumento. El pasado 24 de agosto, Osinergmin informó un incremento en los precios de referencia de los combustibles -indicadores que reflejan el costo de importar o exportar hidrocarburos- de 3,70% en el gasohol regular, llegando a S/10,37 el galón; y de 3,52% en el gasohol premium, a S/10,88.

Este lunes 31 de agosto, el precio de referencia señalado por Osinergmin para el gasohol regular fue de S/10,41 y para el gasohol premium ascendió a S/10,97.

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Asimismo, a nivel mayorista, el precio del gasohol regular reportado por Repsol estuvo en S/19,56 desde el 25 de agosto y el premium en S/20,9 para Lima.

A su vez, en la lista de precios de planta de Petro-Perú del 25 de agosto, el gasohol regular y premium estuvieron en S/19,39 y S/19,34 desde la Refinería de Talara, respectivamente.

Cabe mencionar que desde la planta de Talara hubo un aumento frente a la lista del 29 de julio, que llegó a S/1,58 en el precio del gasohol regular y S/1,50 en el premium.

Hay que añadir que en el reporte de precios de combustibles y líquidos al usuario final, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), también se observó un crecimiento de 1,47% en el precio del gasohol regular en estaciones de servicios entre el 13 y 20 de agosto -última fecha reportada-.

Es así que, según el documento, al 20 de agosto los precios para el gasohol regular en grifos a nivel nacional oscilan entre S/14,49 y S/24,40, con un promedio de S/20,63. En el caso del gasohol premium, el rango es de S/18 a S/26,09 y un promedio de S/21,88.

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Frente a enero, la diferencia en el precio al consumidor en casi siete meses es alta: en el reporte de precios del Minem del 22 de enero se muestra un precio promedio de S/14,20 en el gasohol regular y de S/15,47 en el premium. Esto es una diferencia de S/6,43 y de S/6,41, respectivamente.

Asimismo, según el aplicativo Facilito del Osinergmin, el gasohol regular en las estaciones de servicio de Lima Metropolitana cuesta entre S/18,29 y S/26,89 en la actualidad. En el caso del premium, el precio puede llegar a oscilar entre S/19,09 y S/27,99 por galón.

Altos precios

Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, apuntó a que los altos precios de los combustibles obedecen a cuatro factores.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán no tiene cuando acabar, lo que limita el acceso al Estrecho de Ormuz. / ATTA KENARE

Vásquez recordó que el precio del petróleo a nivel internacional continúa afectado por el conflicto en Medio Oriente. A ello se le suma un “shock logístico” provocado también por el enfrentamiento bélico que se mantiene en la zona del estrecho de Ormuz, agrega, lo que ha conllevado a problemas en la importación mundial de combustibles refinados.

Asimismo, indicó que en nuestro país hay un problema en la cadena logística y de abastecimiento, relacionado a los problemas que tiene Petro-Perú para abastecer las zonas fronterizas y por cierres de carreteras en regiones. Así también, sostuvo que se ha dado un incremento en la demanda de combustibles.

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En esa línea, Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que se anticipa que los precios locales de los combustibles permanezcan elevados por la dinámica que viene teniendo la cotización internacional del petróleo. Solo este lunes, el barril de petróleo Brent había cerrado al alza con un precio de US$90,49 y el West Texas Intermediate (WTI) en US$85,76.

“Esa alza en los precios se refleja, asimismo, en los mayores costos que enfrentan las refinerías y los comercializadores que importan productos derivados”, expresó.

Vásquez añadió que la cotización del crudo continuaría al alza dado que no se observan señales de que haya una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Por otra parte, Maita apuntó que las regiones del sur podrían sentir un mayor impacto por los por problemas de logística.

Vásquez agregó que la selva también afronta problemas en el precio por limitaciones de abastecimiento y logística: esta zona del país cuenta con una capacidad limitada de almacenamiento de combustibles, complementa Maita.

El contexto de altos precios de los combustibles se puede agravar con el fenómeno de El Niño, según Eduardo Ramos, director de Optima Energy Perú. Este evento puede afectar a las carreteras y generar problemas de abastecimiento en diversas regiones, así como en la selva, añadió Vásquez.

Frente al alto precio, Ramos consideró que la medida que adoptó el gobierno de subsidiar de manera focalizada los combustibles para los vehículos de transporte público es una solución a corto plazo, aunque precisó que se requieren medidas de mediano y largo plazo.