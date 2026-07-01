La situación en el Medio Oriente generaría una presión al alza en los precios de distintos ‘commodities’ agrícolas, de acuerdo con el informe de perspectivas agrícolas 2026-2035 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés).

Estos impactos tendrían una mayor relevancia en el 2027, sostuvo Marion Jansen, directora de Comercio y Agricultura de la OCDE, durante la presentación del informe.

“Esperamos aumentos de precios potencialmente significativos ya este año para ‘commodities’ como el maíz, trigo, arroz, la carne de res, carne de cerdo y carne de ave. Esos aumentos de precios podrían ser aún más importantes el próximo año”, expresó.

A su vez, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, comentó que los sistemas alimentarios se encu entran bajo presión por este contexto en Medio Oriente.

Recordó que hasta un tercio del flujo de fertilizantes transita por el Estrecho de Ormuz, aspecto que fue interrumpido por el cierre de este paso marítimo.

“Ahora es más costoso acceder a los fertilizantes. Los precios de la urea se duplicaron con creces en los primeros cuatro meses de este año. Todo esto implica más presión sobre los agricultores, alimentos más caros y mayores riesgos para los más vulnerables del mundo”, apuntó.

A su vez, Qu Dongyu, director general de la FAO, comentó que los sucesos geopolíticos también han afectado en el precio de la energía, así como al crecimiento económico en general.

“Cuando los costos de fertilizantes y energía aumentan simultáneamente, el impacto se traslada rápidamente a las decisiones de siembra, las tasas de aplicación de insumos y los rendimientos alimentarios. Si esa presión persiste, el shock de insumos se convierte en un shock de producción”, indicó.

Según el reporte, se espera que las actuales interrupciones en Ormuz se traduzcan en mayores costos de insumos para los productores agrarios a nivel internacional, así como en precios de productos agrícolas básicos a nivel global.

Estos efectos se prevé que ocurran en los costos de transporte y de procesamiento. Estos impactos a corto plazo se reflejarían en países importadores de fertilizantes y de cereales, como son la zona del África subsahariana, del Cercano Oriente y de África del Norte.

Cromann señaló que la producción de cereales podría disminuir un 0,9%, lo que significa aproximadamente 26 millones de toneladas de este producto. En el caso de países de bajos ingresos, la caída de producción de cereales podría llegar a 2,3%.

Además… Escenario adverso Como señala el reporte, en un escenario adverso, donde haya un crecimiento económico mundial más débil y mayores costos en los insumos producto del conflicto, se estima un aumento en el precio de la energía de un 33% en el 2026 y de un 10% para el 2027. Para el caso de los fertilizantes, el alza es de un 29% este año y de 17% en el 2027.

Perspectivas al 2035

De acuerdo con Cormann, hacia el 2035 se estima que la producción agrícola a nivel mundial se eleve en 13,5%. Justamente, se espera que los precios de los insumos se estabilicen una vez que se resuelva la situación en el Medio Oriente, agregó.

Esto alcanzaría unos US$4,01 billones para ese año, añade el reporte.

Además, se espera que hacia el 2035 los mercados agrícolas a nivel global se mantengan relativamente estables.

Asimismo, se espera que los países de ingresos medios en Asia y el Pacífico, África Subsahariana y América Latina y el Caribe continúen siendo las principales fuentes en la expansión agrícola global. De acuerdo con el reporte, representarían el 80,3% del crecimiento de la producción mundial.

Un 12,7% de este crecimiento provendría de América Latina y el Caribe, se proyecta en el documento.