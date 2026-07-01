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Resumen

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Por Christian Silva

La situación en el Medio Oriente generaría una presión al alza en los precios de distintos ‘commodities’ agrícolas, de acuerdo con el informe de perspectivas agrícolas 2026-2035 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés).