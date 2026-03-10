Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cierre del estrecho de Ormuz, importante vía para el comercio de fertilizantes, también ha disparado los precios de los nutrientes agrícolas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los precios del aceite de palma y soja subieron, mientras el trigo se mantuvo cerca de su nivel más alto en casi dos años, en medio de la guerra en Medio Oriente, informó Bloomberg.

