Los precios del aceite de palma y soja subieron, mientras el trigo se mantuvo cerca de su nivel más alto en casi dos años, en medio de la guerra en Medio Oriente, informó Bloomberg.

Las interrupciones en el suministro de petróleo crudo provocadas por el conflicto están aumentando el atractivo de los biocombustibles de origen agrícola, lo que incrementa la demanda de aceites vegetales y maíz. El cierre del estrecho de Ormuz, importante vía para el comercio de fertilizantes, también ha disparado los precios de los nutrientes agrícolas.

El aceite de palma subió inicialmente hasta un 10%, su mayor alza desde 2022, antes de reducir algunas ganancias. Los futuros del aceite de soja en Chicago, el sustituto más cercano de la palma, subieron hasta un 5%, por undécimo día consecutivo, logrando la racha de ganancias más larga desde 2008, mientras que los precios del trigo, maíz y soja también subieron.

“Los mercados de granos y oleaginosas siguen el ejemplo de la energía en las primeras operaciones del lunes. Los mercados macroeconómicos y energéticos seguirán liderando las materias primas agrícolas ante cualquier escalada de la guerra contra Irán”, señaló Joe Davis, director de Futures International, una casa de bolsa.

Por su parte, los aceites y harinas vegetales en China también subieron el lunes. Los futuros de harina de soja, los más negociados en la Bolsa de Productos Básicos de Dalian, subieron hasta 6%, hasta los 3,066 yuanes por tonelada. La palma también subió, el aceite y la harina de colza hicieron lo propio en Zhengzhou.

“Estos repuntes geopolíticos de las materias primas suelen desarrollarse en semanas, no en días. Estos movimientos se parecen menos a un repunte de una semana y más a la fase inicial de un aumento sostenido de los precios”, agregó David Whitcomb, fundador de Peak Trading Research.