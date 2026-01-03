Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
Premier sobre Petro-Perú: “La decisión política del gobierno es no despedir obreros (…) pero sí poner el ojo en los altos funcionarios”
Resumen de la noticia por IA
Premier sobre Petro-Perú: “La decisión política del gobierno es no despedir obreros (…) pero sí poner el ojo en los altos funcionarios”

Premier sobre Petro-Perú: “La decisión política del gobierno es no despedir obreros (…) pero sí poner el ojo en los altos funcionarios”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“La necesidad de restructurar a Petro-Perú no es una decisión ideológica. Oponerse a ella preocupa”, manifestó el primer ministro Ernesto Álvarez, en conversación con El Comercio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC