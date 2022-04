La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, firmó este miércoles la autógrafa de la ley que garantiza el cumplimiento de la devolución del dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fonavi, la cual previamente fue observada por el Poder Ejecutivo.

Durante una ceremonia desarrollada en la plaza Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo, a donde llegaron representantes de asociaciones de fonavistas y pensionistas, Alva Prieto manifestó que con la promulgación de esta norma se hace justicia con quienes aportaron a este fondo.

“ La autógrafa que estamos firmando hoy representa un acto de justicia a los fonavistas que esperan hace más de veinte años esta devolución, que tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional ”, señaló.

En ese sentido, la titular del Parlamento destacó que la insistencia de la autógrafa se haya aprobado de manera unánime por los legisladores, por lo que aseveró que ello refleja el compromiso del Legislativo.

“ Cuando digan que el Congreso no representa el pueblo, no trabaja por el pueblo, y que está en otra cosa en vez de estar trabajando por el pueblo, ustedes son testigos que así no es ( …) El Congreso los representa, el Congreso es su amigo, el congreso es su aliado y que seguiremos trabajando por ustedes y por la población que lo necesita”, expresó.

A su turno, el secretario de la Comisión de Economía, Carlos Anderson (no agrupado), sostuvo que esta ley marca un día histórico debido a que durante años hubo reclamos para la devolución del dinero de los fonavistas.

“Hoy es un día histórico. Después de 40 años de navegar, trajinar, luchas y reclamos, se encontró justicia para todos los fonavistas del Perú. Estamos trabajando y gracias al Congreso, que ha sabido escuchar el clamor de todos ustedes es que se ha hecho realidad este anhelo postergado por muchos años”, subrayó el legislador.