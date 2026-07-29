Keiko Fujimori anunció aumento del sueldo mínimo durante su mensaje a la nación del 28 de julio. Foto: GEC.
Keiko Fujimori anunció aumento del sueldo mínimo durante su mensaje a la nación del 28 de julio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, durante su primer mensaje a la nación, anunció un aumento del sueldo mínimo de S/1.300 mensuales. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio brindado por única vez a las micro y pequeñas empresas.

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