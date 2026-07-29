Keiko Fujimori, durante su primer mensaje a la nación, anunció un aumento del sueldo mínimo de S/1.300 mensuales. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio brindado por única vez a las micro y pequeñas empresas.

Para Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, esta medida generará distorsiones en el mercado laboral y en la economía. Asimismo, indicó que este incremento afectaría a las micro y pequeñas empresas.

“En realidad a las empresas grandes difícilmente les afecte,más afectará a las micro y pequeñas empresas en cuanto al costo de entrar a la formalidad. Esto les golpea de manera muy dura. La remuneración mínima vital ha subido como 20% en los últimos tiempos en línea con la inflación. No había una presión por precios y tampoco se justificaba por crecimiento de productividad. Vamos a ver como lo sustenta el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Un aumento de esta naturaleza va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía”, apuntó Segura.

Lee también: Elmer Cuba jura ante Keiko Fujimori como ministro de Economía y Finanzas

Sobre el bono compensatorio que se brindará a las micro y pequeñas empresas aclaró que se podría dar solo a las formales. “Personalmente, no entiendo lo del bono. Dar bono a microempresas en el Perú, son millones, seguro se refieren a las formales, pero es extraño, es un bono temporal para un gasto permanente”.

Respecto a las leyes que generan gasto, precisó que espera se puedan revisar luego de lo dicho por el ministro de Economía Elmer Cuba, quien señaló que se van a evaluar, y de ser necesario, se cambiarían para que no pongan en riesgo la caja fiscal.