El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio, lo que permitirá retomar el abastecimiento para vehículos.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes 10 de marzo en la Presidencia del Consejo de Ministros, el mandatario señaló que la distribución del recurso en Lima y Callao se regularizaría al día siguiente. Según indicó, se espera que el sistema de gas natural en ambas jurisdicciones esté completamente normalizado el domingo 15 de marzo.

“De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país. El sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los grifos, lo que permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular y comenzar al abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio”, precisó.

“Ese mismo día (este sábado) el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible. Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas natural se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, agregó.

En esa línea, informó que las instituciones educativas podrán reanudar las clases presenciales desde mañana miércoles.