Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presidente José María Balcázar anuncia reapertura del sistema de gas para estaciones desde el sábado 14. (Foto: Presidencia)
Presidente José María Balcázar anuncia reapertura del sistema de gas para estaciones desde el sábado 14. (Foto: Presidencia)
/ olea
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio, lo que permitirá retomar el abastecimiento para vehículos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.