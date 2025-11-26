Presupuesto 2026: Ministros expusieron sus pliegos para el siguiente año

Este martes, el Pleno del Congreso comenzó con la revisión del dictamen de ley de Presupuesto Público del 2026 en una jornada que incluyó la participación de los ministros de Estado.

Como se recuerda, el Parlamento tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el proyecto y enviar la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo. De lo contrario, entrará en rigor, a través de un decreto legislativo, el proyecto presentado por el gobierno.

De acuerdo con el documento, el presupuesto público para el 2026 es de S/257.562 millones.

De acuerdo con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, en proyecto mantiene el compromiso del Estado con la consolidación fiscal y respetando el límite de déficit de 1,8% del PBI para el 2026, así como el tope de endeudamiento público.

“Compatibilizar la sostenibilidad con la atención de urgencias no fue sencillo. Existen brechas gigantes en el interior del país, tanto de infraestructura como de salud y educación pública. Todas requieren atención inmediata, pero enfrentan el reto de distribución de escasos recursos que necesariamente han de priorizarse con el mayor criterio técnico posible”, expresó en el Hemiciclo del Congreso.

A su vez, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, indicó que, en este proceso de consolidación, se viene registrando un crecimiento generalizado en casi todos los sectores económicos.

Justamente, indicó que la inversión privada registró un crecimiento de 11,4% en el tercer trimestre del año, frente al mismo periodo de 2024. “Es la [tasa] más alta desde el 2021, después de cinco años”, expresó.

Miralles agregó que al cierre del año se proyecta un crecimiento de 3,5% en la economía peruana y para el 2026 esta cifra sería de 3,2%. El impulso que tendrá el producto bruto interno (PBI) en el año electoral será por el gasto privado (con un crecimiento de 3,3%) y las exportaciones (4,9%). Este último, a su vez, estará impulsado por la minería y por un entorno favorable de precios de los metales y minerales, añadió.

Por otra parte, consideró que se necesita ampliar la base tributaria para generar mayores ingresos. Ello se debe a que la recaudación fiscal en el 2024 representó el 18,7%, mientras que en Chile y Colombia fue de 23,9% y 28,4%, respectivamente.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, criticó que el proyecto de Presupuesto Público continúe siendo centralista.

“Casi el 70% del dinero sigue en Lima y un 30% se distribuye en el país”, apuntó.

Asimismo, recordó que es importante que el Ejecutivo tome en cuenta la advertencia del Consejo Fiscal del incumplimiento por dos años consecutivos de las reglas fiscales.

Los pliegos

La presentación de los pliegos ministeriales comenzó con Álvarez, quien recordó que es el último debate de Presupuesto en el presente quinquenio. “Es la oportunidad que tenemos de demostrarle al país que podemos actuar como instituciones responsables”, apuntó.

Según el MEF, los sectores con mayor presupuesto son Educación, Salud, e Interior.

Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, exponiendo el presupuesto público para 2026. (Foto: PCM)

Respecto al presupuesto del sector PCM, señaló que se están destinando más de S/5.675 millones. De dicho monto, el 65,9% será distribuido a los organismos públicos ejecutores adscritos como la Autoridad Nacional de Infraestructura, Devida, la Dirección Nacional de Inteligencia, Osinfor, entre otros.

Además, el gasto corriente será del 45,2%.

Asimismo, como expuso Miralles, el presupuesto para el sector Economía es de S/53.301 millones. De este monto, S/31.422 millones está destinado para el servicio de deuda.

Para el 2026, indicó que se tiene previsto adjudicar 39 proyectos de asociación público privada y de proyectos en activo por US$13.270 millones, así como adjudicar más de S/2.000 millones en obras por impuesto.

También se espera atender a más de 811.230 pensionistas de la ONP y redimir 13.145 bonos de reconocimiento.

Por otra parte, Vicente Tiburcio, ministro del Interior, indicó que su sector, cuyo presupuesto supera los S/13.748 millones, tiene como metas la reducción de victimización por robos a 10,4% al cierre del 2026, combatir con firmeza la trata de personas y delitos conexos, así como tener una desarticulación constante de las organizaciones criminales y realizar “golpes estratégicos” al tráfico ilícito de drogas.

Agregó que el crecimiento del presupuesto del pliego del sector Interior, por 3,8% se debe a las remuneraciones y reajuste en las pensiones de la Policía Nacional del Perú.

A su vez, Óscar Fernández, ministro de Trabajo, indicó que su sector tendría un presupuesto de S/905,5 millones. Asimismo, el sector Salud, según el Ministro de Salud, Luis Quiroz, el PIA es de S/15.050 millones.

El ministro de la Producción, César Quispe, apuntó que se espera lograr la formalización de más de 100.000 micro y pequeñas empresas. El presupuesto para el sector es de S/752 millones.

En el caso del sector de Energía y Minas, el presupuesto para el 2026 sería de S/818,8 millones. El 50% del monto estaría destinado a gasto corriente.

Dentro de las propuestas para el 2026, el sector, según el Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, contempla transferencias financieras para Petro-Perú para la administración de concesión de distribución de gas natural en Arequipa, Tacna y Moquegua.

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, señaló que una meta del sector es llegar a más de 4,8 millones de turistas extranjeros en el 2026.

Durante la sesión también expusieron los titulares del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Vivienda, y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, estuvieron las autoridades máximas del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Defensoría del Pueblo.

Endeudamiento

Según el presidente de la Comisión de Presupuesto, el dictamen de ley de Endeudamiento Público permite el endeudamiento externo hasta por US$2.840 millones, de los cuales US$1.840 millones será destinado a los sectores económicos.

Además, las operaciones de endeudamiento interno será hasta por S/38.465 millones y se autoriza la contratación de garantías hasta por US$631,4 millones.