El Comercio estará presente en la edición 63 de CADE Ejecutivos 2025, que comienza este martes 4 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja) bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”.

Organizado por IPAE Acción Empresarial, el evento reunirá a líderes del sector público y privado para reflexionar sobre los retos de la gobernabilidad, la seguridad y el crecimiento económico del país.

La jornada inaugural arrancará a las 15:30 horas con la presentación del tema y los objetivos de esta nueva edición, a cargo de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025.

A las 15:50, el presidente de la República, José Jerí, ofrecerá el mensaje de bienvenida a los participantes, marcando el inicio de tres días de diálogo y propuestas.

El primer bloque temático, “Gobernabilidad, seguridad y crecimiento económico”, comenzará a las 16:10 con la exposición “Libertad y crecimiento”, a cargo de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española, periodista y escritora, quien abordará el valor de la libertad como base de la prosperidad, la necesidad de fortalecer las instituciones y los riesgos del populismo en la región. La sesión será conducida por Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú.

Tras un breve receso, a las 17:25 se desarrollará el panel “Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción?”, con las participaciones de Francisco Calisto, vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú; y Juan Villarán, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y exvicepresidente del INPE. El diálogo será moderado por Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, y se centrará en los impactos del crimen organizado y la corrupción sobre la estabilidad y el crecimiento económico.

Finalmente, a las 18:30, el panel “Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?” reunirá a destacados referentes del sector privado de la región: Eva Arias, presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa; Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC, Chile; José Luis Manzano, presidente de Integra Holding, Argentina; e Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones, Ecuador. La conducción estará a cargo de Gabriela Frías, periodista y presentadora de CNN, en un espacio dedicado a analizar cómo el liderazgo empresarial puede sostener la inversión y la competitividad en escenarios de incertidumbre.

El primer día culminará con un cóctel en la Universidad de Lima, que servirá como punto de encuentro entre empresarios, autoridades y representantes de distintos sectores.