Cada cinco años profesionales especialistas en temas de interés para las políticas públicas recibimos invitaciones para formular propuestas para el gobierno entrante. Qué exactamente se espera de una “propuesta de políticas” ha ido cambiando en el tiempo, sin embargo. Hace unas pocas décadas, un buen diagnóstico, identificación de los problemas y un conjunto de propuestas sobre cómo solucionarlos era lo que se esperaba. Ahora esto es claramente insuficiente. Se necesita formular los proyectos de ley necesarios para viabilizar dichas propuestas. Esto ya parece un comentario interesante sobre el proceso de formulación de políticas: no se puede esperar del Estado peruano que pueda formular de manera eficiente las normas necesarias para implementar las políticas.

