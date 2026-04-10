El Perú es uno de los “mercados más aislados” de las región frente a los impactos del conflicto en Medio Oriente, sostuvo Fitch Ratings en su reporte “Exposición empresarial de América Latina al conflicto en el Medio Oriente”.

De acuerdo con el documento, el Perú, así como México, Chile, República Dominicana y algunos países de Centroamérica cuentan con algunos factores que mitigan los impactos del conflicto geopolítico.

Estos beneficios son el suministro de gas desde Estados Unidos y la producción de gas natural, el hecho de contar con fuentes de energías alternativas como la hidroeléctrica y el carbón, además de contratos para el traspaso de combustible.

El principal riesgo para el Perú y estos países son los impactos indirectos del conflicto en Medio Oriente, a través de la inflación y de condiciones financieras más estrictas.

En el caso peruano, la agencia calificadora de riesgo resalta que nuestro territorio cuenta con producción de gas, así como el uso de energía hidroeléctrica. Esta última representa alrededor del 60% de las generación eléctrica en el país, indicó Fitch Ratings.

Además, señaló que los precios locales del gas están principalmente relacionados a los costos de producción en el país más por encima de los costos de mercados de gas natural licuado.

“Esto limita la exposición directa a la volatilidad de los precios internacionales del gas y reduce el riesgo de una tensión importante en el suministro en un escenario de conflicto con Irán”, apuntó Fitch Ratings.

Por otro lado, el reporte señaló que el principal riesgo del país es la “débil hidrología”, lo cual puede forzar a las generadoras energéticas a depender más del diésel.