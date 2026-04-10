Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Redacción EC

El Perú es uno de los “mercados más aislados” de las región frente a los impactos del conflicto en Medio Oriente, sostuvo Fitch Ratings en su reporte “Exposición empresarial de América Latina al conflicto en el Medio Oriente”.