El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que la producción nacional en julio de 2025 registró un crecimiento de 3,41%, respecto a similar mes del año anterior. Este desempeño positivo obedeció principalmente a los sectores Agropecuario, seguido de Manufactura, Comercio, Construcción, Minería e Hidrocarburos, Transporte y Otros Servicios, que en conjunto explicaron más del 70% de la evolución global.

Asimismo, mostraron comportamiento positivo los sectores de Administración Pública, Servicios Prestados a Empresas, Pesca, Electricidad Gas y Agua, Telecomunicaciones y Financiero. Mientras que, presentó menor actividad el sector Alojamiento y Restaurantes, según se precisa en el informe técnico de Producción Nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por otro lado, en el periodo enero-julio de 2025, la economía nacional aumentó 3,35%, respecto al mismo período del año anterior y durante los últimos doce meses, de agosto 2024 a julio 2025, presentó una variación de 3,65%.

Por sectores

Sector Agropecuario creció 8,49% sustentado en la producción agrícola

Durante julio de 2025, el sector Agropecuario se incrementó 8,49%, respecto a similar mes del año 2024; sustentado en el dinamismo del subsector agrícola (11,97%), ante los mayores volúmenes de producción de aceituna (8 341,1%), maíz amiláceo (48,0%), papa (45,8%), cacao (40,8%), haba grano seco (34,2%), caña de azúcar (18,6%) y palta (8,0%); determinado por la mayor superficie cosechada de los principales productos agrícolas, favorecido por factores climatológicos (lluvias y temperaturas mínimas a superior).

La producción del sector Pesca subió 34,85%

En julio de 2025, el sector Pesca mostró un crecimiento de 34,85%, con relación a similar mes del año anterior; por el mayor desembarque de especies de origen marítimo (32,87%), orientado al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), que en julio 2025 ascendió a 292 148 toneladas y frente a las 39 203 toneladas registradas en julio 2024, evidencia un aumento de 645,23%. La mayor captura de anchoveta provino de los puertos de Chicama, Callao, Tambo de Mora, Chimbote y Pisco, principalmente.

Sector Minería e Hidrocarburos aumentó 1,95% por el dinamismo de la minería metálica

Durante julio de 2025, el sector Minería e Hidrocarburos creció 1,95%, determinado por la evolución positiva del subsector minero metálico en 1,92%, ante la mayor producción de zinc (17,3%), estaño (7,6%), oro (7,5%), plata (2,9%), cobre (2,0%) y plomo (1,0%); no obstante, se redujo la producción de hierro (-0,1%) y molibdeno (-17,5%).

El subsector hidrocarburos aumentó 2,16% influenciado por el mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14,8%); sin embargo, se redujo la extracción de gas natural (-0,6%) y líquidos de gas natural (-3,7%).

Sector Manufactura incrementó 3,65%

Durante julio de 2025, el sector manufactura creció 3,65% por el resultado favorable del subsector fabril primario (7,04%) y del subsector fabril no primario (2,58%). La evolución positiva del subsector fabril primario respondió a la mayor actividad de las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (18,84%), fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (8,24%), fabricación de productos de la refinación del petróleo (4,63%), así como de la elaboración y conservación de carne (3,02%); no obstante, se contrajo la elaboración de azúcar (-25,76%).

Sector Electricidad, Gas y Agua presentó variación positiva de 2,07%

En el sétimo mes de este año, el sector Electricidad, Gas y Agua creció en 2,07% con relación a julio de 2024; sustentado en la mayor actividad de los subsectores electricidad (2,32%) y agua (1,15%); en cambio, se vio afectada la distribución de gas (-3,46%).

Sector Construcción subió 5,03%

El informe del INEI señaló que durante julio de 2025, el sector Construcción aumentó en 5,03%, con relación a similar mes del año anterior; asociado al mayor consumo interno de cemento (7,19%) y el avance físico de obras públicas (0,20%). El crecimiento del consumo interno de cemento correspondió al dinamismo de obras privadas como infraestructura de edificios multifamiliares, obras de ingeniería civil para distribución de redes eléctricas, obras civiles mineras, trabajos de remodelación en centros comerciales y en mercados, entre las principales.

El avance físico de obras públicas fue superior en los ámbitos del Gobierno Local y Regional; mientras que, disminuyó la inversión en el Gobierno Nacional. En este contexto, aumentaron las inversiones en proyectos de infraestructura vial; en cambio, decreció la inversión en obras de prevención de riesgos, así como los proyectos de edificios no residenciales y las obras en servicios básicos.

Sector Comercio reportó comportamiento creciente

En julio de 2025, el sector Comercio se incrementó en 2,72%, en comparación con similar mes del año anterior, impulsado por el buen desempeño del comercio al por mayor (2,38%) por la venta de maquinaria pesada; combustibles y lubricantes; metales y minerales como oro y zinc; y computadoras y equipo periférico creció ante promociones con motivo de Fiestas Patrias, “Cyber Days” y “Cyber Wow”.

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería incrementó 4,28%

Durante julio de 2025, el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería presentó una variación positiva de 4,28%, con respecto a julio de 2024; por el resultado favorable de los subsectores transporte (3,54%) y, almacenamiento y mensajería (6,15%).

Sector Alojamiento y Restaurantes presentó menor actividad productiva

En julio de 2025, el sector Alojamiento y Restaurantes se redujo en 0,82%, con relación a igual mes del año 2024; explicado por el desempeño negativo del subsector restaurantes (-0,87%); atenuado por el aumento del subsector alojamiento (2,78%). El comportamiento del subsector restaurantes estuvo asociado al cierre de locales, así como a la inseguridad ciudadana; a lo cual se sumó una menor inversión en campañas publicitarias.

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó 0,2%

En el sétimo mes de 2025, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó 0,20%, en comparación con julio de 2024; influenciado principalmente por el resultado del subsector telecomunicaciones que aumentó en 0,59%; en tanto, se redujo el subsector otros servicios de información (-2,76%).

Sector Financiero y Seguros incrementó 0,03%

En julio de 2025, el sector Financiero y Seguros aumentó en 0,03%, en comparación con similar mes del año anterior; debido a los mayores créditos (1,82%) y depósitos (2,73%) otorgados por el sistema financiero.

Sector Servicios Prestados a Empresas subió 2,86%

Durante julio de 2025, el sector Servicios Prestados a Empresas aumentó en 2,86%, con relación a julio de 2024; por el resultado positivo de publicidad e investigación de mercados (5,0%), agencias de viajes y operadores turísticos (4,1%), actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (2,8%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (2,4%).

Servicios de Gobierno mantienen tendencia creciente

En el sétimo mes de 2025, los Servicios de Gobierno subieron en 4,01%, en comparación con julio de 2024; sustentado en las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4,04%) y Defensa (4,08%).

Sector Otros Servicios se incrementó en 3,45%

En julio de 2025, el sector Otros Servicios registró una variación positiva de 3,45%, respecto a similar mes del año anterior; sustentado en el resultado positivo del servicio de salud (5,2%), educación (3,5%), actividades inmobiliarias (3,1%) y servicios personales (2,0%).