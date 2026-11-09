Resumen

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Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Foto: Proinversión.
Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Foto: Proinversión.
Por Maritza Saenz

El director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio aprovechó el conversatorio “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post Fenómeno de El Niño, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y El Comercio & América multimedia, para dar un consolidado de los avances conseguidos durante los primeros 100 días en materia de adjudicación y avances en proyectos de infraestructura.

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