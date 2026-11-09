El director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio aprovechó el conversatorio “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post Fenómeno de El Niño, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y El Comercio & América multimedia, para dar un consolidado de los avances conseguidos durante los primeros 100 días en materia de adjudicación y avances en proyectos de infraestructura.

“Este ha sido un trimestre récord en lo que son obras por impuestos. Es el trimestre de las mayores adjudicaciones en 18 años, así que confiamos que en ese tema vamos a seguir avanzando”, mencionó.

Del Carpio detalló que en los primeros 100 días de gobierno se han adjudicado 371 intervenciones y la inversión comprometida bordea los S/4.478 millones, en el período de julio a noviembre, alcanzando un total en lo que va del 2026 de S/10.801 millones y una proyección al cierre de este año de llegar a S/12.000 millones. El avance en los primeros 100 del actual gobierno, significa 2,6 más que el mismo período del año anterior, indicó.

De acuerdo con Proinversión, los sectores más beneficiados con las OXI, son transporte, salud, educación y planeamiento, gestión y reconstrucción.

Fenómeno de El Niño

Con respecto a las obras y servicios relacionados al Fenómeno de El Niño, a través del decreto 010-2026 “OXI exprés”, se han priorizado a la fecha 220 intervenciones en 13 departamentos del país.

Aunque la mayoría (112) se concentran en las seis regiones más vulnerables ante las lluvias como son Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Huancavelica y Ayacucho.