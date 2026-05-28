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Resumen

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Mesa 'El reto de transformar recursos en desarrollo' (Foto: SNMPE)
Mesa 'El reto de transformar recursos en desarrollo' (Foto: SNMPE)
Por Christian Silva

La demanda de cobre a nivel mundial llegará a 42 millones de toneladas en el 2040, lo que equivale a la puesta en marcha de dos proyectos nuevos de la magnitud de Antamina cada año, sostuvo Juan Ignacio Díaz, presidente y director ejecutivo de The International Copper Association (ICA) en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.