La demanda de cobre a nivel mundial llegará a 42 millones de toneladas en el 2040, lo que equivale a la puesta en marcha de dos proyectos nuevos de la magnitud de Antamina cada año, sostuvo Juan Ignacio Díaz, presidente y director ejecutivo de The International Copper Association (ICA) en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

“Se estima que el mundo va a llegar a 42 millones de toneladas en el 2040. Básicamente significa dos Antamina nuevas al año para poder suplir la demanda del cobre. Tenemos que saber responder a esta gran demanda, los desafíos son gigantescos y los proyectos a enfrentar son brutales”, comentó en el panel de sostenibilidad en la transición energética.

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En ese camino, Carlos Castro, Corporate Affairs Manager South America de Glencore, comentó que observan en nuestro país una fortaleza importante para las inversiones.

En la mesa redonda ‘El reto de transformar recursos en desarrollo’, el ejecutivo anunció que se acaba de aprobar la segunda modificación al estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto minero Integración Coroccohuayco, cuya inversión alcanza los US$1.800 millones.

Giofianni Peirano, presidente del Consejo Directivo de Ceplan, recordó que la minería contribuye en un 10% al PBI peruano y también se tendría una capacidad de crecimiento económico del 6% sin la “distorsión política” que vive el país actualmente.

Además… El dato Más del 60% del cobre que se ha producido históricamente continúa en la infraestructura tecnológica a nivel mundial, señaló Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial de Minería de la SNMPE y vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur.

Retos

Pero frente a esta demanda cuprífera a futuro, también se requiere de una mayor celeridad para el inicio de los proyectos mineros. Según Díaz, puede tomar hasta 20 años llegar a la puesta en marcha de una operación.

En cambio, solo demora 3 años la construcción de los centros de datos, donde se requiere de cobre en sus operaciones, añadió.

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Esto no implica disminuir los estándares de calidad en el sector, agregó.

A su vez, Fabiola Sifuentes, presidenta del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE y vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental de Antamina, sostuvo que las operaciones también se deben volver atractivas, aspecto que no se muestra cuando estos demoran 20 años en ponerse en marcha.

Por su parte, Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), recordó que el 80% de estudios que evalúa esta entidad provienen del sector minero.

Mesa redonda sobre sostenibilidad en la transición energética global. (Foto: SNMPE)

Otro punto a observar es la atención a las comunidades en las zonas de influencia minera. Justamente, Rodrigo Darquea, Head of Corporate Affairs Growth Latam de BHP, apuntó que desde la industria se debe de revisar la falta de correlación entre el crecimiento económico y el bienestar de las localidades.

“Es momento de hacernos preguntas difíciles, si realmente como industria es suficiente cumplir con lo que dice la ley o realmente tenemos que ser más proactivos en buscar formas de influenciar en las decisiones que puedan cerrar las brechas y fortalecer la gobernanza de las comunidades locales”, dijo.

En ese sentido, comentó que en el 2025 BHP cerró con un crecimiento del 40% en el gasto a los proveedores indígenas.

Peirano también sostuvo que un 65% del canon se encuentra paralizado. Castro complementó que estos ingresos que genera la minería deben de traducirse en soluciones reales, apuntando a que hay una brecha entre los problemas cotidianos de los pobladores y el rol distributivo del Estado.

Tener una visión del país requiere una mirada y planificación hacia el largo plazo, aspecto que falta en el Perú y en América Latina, consideró Darquea. Para tener una oportunidad y mover la aguja del país, sostuvo que se requiere concretar dos o tres proyectos para los siguientes 10 a 15 años.

Electricidad

Durante el evento, Eduardo Landin, CEO de Hochschild Mining, sostuvo que los plazos de implementación de infraestructura eléctrica influyen para el desarrollo de un proyecto minero.

“Nos hemos dado cuenta que a la hora de decidir si se invierte o no en un proyecto minero, influye mucho los plazos de implementación de infraestructura eléctrica”, comentó en la mesa redonda sobre confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

Justamente, apuntó que la confianza en el sistema eléctrico es importante. En ese sentido, señaló a modo de ejemplo que si hubiese una para en la operación de la mina Inmaculada por 24 horas, esto generaría pérdidas de medio millón de dólares.

Esta confianza es un punto a observar en las líneas de transmisión y subtransmisión. De acuerdo con Rosa María Flores, CEO de Kallpa Perú, se observan problemas desde el Estado en la inversión en calidad y cantidad en la subtransmisión eléctrica. Esto es en las zonas que no son Lima y Callao, precisó.

Mesa redonda del espacio 'Confiabilidad y Resiliencia del Sistema Eléctrico'. (Foto: SIMPOSIO - XVI Encuentro Internacional de Minería)

A su vez, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que los precios de electricidad en el norte podrían subir hasta un 30% en los siguientes meses, debido a que no existe la manera de llevar energía barata desde Lima hacia la zona norte.

Esto se explica por los riesgos que se presentan en la seguridad y uso en determinadas líneas de transmisión, indicó. Además, precisó que hay una línea asignada, pero su construcción se ha demorado por la lentitud en los procesos de licenciamiento ambiental.

Ortega añadió que para implementar este tipo de infraestructura pueden haber más de 40 procesos en distintas entidades públicas.

“Hemos generado una serie de trabas donde hacer una línea de transmisión en Perú demora 7-8 años, mientras que los proyectos solares 2-3 años”, expresó y sostuvo que puede generarse energía pero no se podrá trasladar por falta de infraestructura.

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En otro momento, Flores apuntó que la alta rotación de altos funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) afecta la imagen de los inversionistas sobre la visión a largo plazo del Perú en el sector de electricidad, comentó Flores.

La experta también señaló que otras problemáticas es la falta de independencia del rol que debe cumplir el Minem y el que tiene el organismo regulatorio.

En un año en el que habrá un cambio de gestión en el país, agregó que el Perú requiere de un buen gobierno para la toma de decisiones importantes.

“Vamos a seguir invirtiendo en la medida que la demanda crezca y que los US$64.000 millones de potencial minero se puedan desarrollar”, apuntó.