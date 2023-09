En un comunicado dirigido a El Comercio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que está planificando tres proyectos viales que mejoren el tránsito para acceder a la megaobra. El primero es la Red Vial 5, que se trata de un paso a desnivel inferior y de vehículos menores en el kilómetro 79 de la Panamericana Norte y que se conectará con las vías de acceso del puerto. La liberación de predios culminaría en setiembre de este año y Norvial ejecutaría la obra luego de ello.

El segundo es el par vial Serpentín Pasamayo - Variante. Entre el kilómetro 0 y 22 de la Panamericana Norte se añadirá un tercer carril en la calzada de sur a norte de la Variante a fin de construir un par vial con el serpentín de Pasamayo. Norvial presentó los términos de referencia de los proyectos y se encuentra elaborando el perfil.

El tercero es la implementación de una vía evitamiento entre Chancay y Chacayllo, para evitar el tráfico de la zona urbana en dirección al puerto. Esta tendrá una longitud de 15 kilómetros de autopista, tres intercambios viales y nueve pasos a desnivel. Al igual que el par vial, ya tiene aprobados sus términos de referencia.

Entre los tres proyectos se realizará una inversión de US$200 millones.

Según Mario de las Casas, gerente de asuntos institucionales de Cosco Shipping, es necesario que el MTC ponga énfasis en estos proyectos para que se tengan buenas vías de acceso desde antes de que se ingrese al puerto.

“En el par vial, la vía del Serpentín debería ser de norte a sur y por la Variante se debe hacer dos nuevas vías, con menos pendiente, para que los camiones puedan subir por ahí. El otro proyecto es la vía Evitamiento de Chancay. Para no cargar la Panamericana Norte, por la zona urbana, lo que se quiere es una vía de Evitamiento para no pasar por la Panamericana. Sería muy productivo en temas de tiempo para el tránsito de vehículos hacia el puerto”, detalló.

Asimismo, indicó que es probable que estos proyectos no se aprobaran anteriormente debido a la alta rotación de funcionarios en el MTC en los últimos años, pero destacó que la actual gestión cuenta con más presupuesto para sacar adelante las obras. En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a que pueda declarar estas vías de interés nacional para que puedan llegar a buen puerto.

“Lo que falta es que el país eche a andar estos proyectos, que no se manejen como uno más, sino con urgencia. Para hacer otras obras tardaron muchos años, por eso tienen que incluirlos como proyectos de interés nacional”, señaló.

Por otro lado, agregó que hay otros proyectos públicos más ambiciosos que también podrían beneficiar la operación del puerto, pero que es improbable que puedan ser promovidos en el corto plazo. Entre ellos están el ferrocarril de Pucallpa a Chancay o la extensión del Ferrocarril Central Andino que parte desde Huancavelica y termina en Callao.

El MTC le indicó a este Diario que se tiene pensada la construcción del corredor ferroviario Tacna-Tumbes, conocido como el Tren de la Costa. Su etapa de Lima - Ica se encuentra en estudios de preinversión. La entidad no brindó más detalles sobre los otros sectores de la obra ni cuando se podría licitar.

En la misma etapa -y sin fecha de adjudicación- se encuentran los ferrocarriles de Puerto San Juan de Marcona – Andahuaylas, el Túnel Transandino, y el Corredor Ferroviario Este Lima – Ricardo Palma.

Decisiones

Según especialistas consultados es innegable que el puerto de Chancay por sí mismo tenga un impacto importante en la economía nacional. Sin embargo, coincidieron en que hace falta que el Estado concrete la decisión de acompañarlo con infraestructuras adicionales que impulsen su operación.

“Si no se realizan las obras sucederá que el puerto será menos competitivo, que no puedas desarrollar el potencial del terminal portuario en su real dimensión. Si tienes un megapuerto que no tiene accesos, o que para los camiones de carga sea complicado ingresar a Chancay, el resultado no va a ser el óptimo. Se necesitan las vías para transportar las cargas, carreteras hacia el norte, el sur y de penetración que permitan a los mercados llevar sus productos”, resaltó Giancarlo Villafranqui, socio de CMS Grau.

“El puerto de Chancay tiene ventajas, como que va a desarrollar la industria de agroexportación en el norte, pero también tiene debilidades. Una de ellas está asociada a la infraestructura ferroviaria. Es propicio para la movilización de mercadería, pero si no tienes una vía férrea que lo conecte con el centro del país, ya tienes un problema”, afirmó Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, la lejanía de un listado de priorización de proyectos de vías férreas impide que los ‘stakeholders’ tengan previsibilidad sobre si en algún plazo se tendrá disponible esta infraestructura en la cadena de valor.

“No hay nada concreto ni elaborado para un sistema de trenes a nivel nacional. Los ministerios han sido poco cercanos a proyectos de vías, principalmente porque son proyectos muy a largo plazo por lo que el ministro que lo plantea no lo inauguraría. En este caso hay que ser cuidadoso y pensar qué proyecto priorizar, el plan tiene que hacerse pensando en qué casos los ferrocarriles pueden complementarse entre ellos y con la infraestructura existente”, explicó.

Conexión Brasil

El terminal está pensado como el primer centro logístico del Pacífico sudamericano, es decir, no solo beneficiará a las exportaciones del Perú, sino también las del extranjero.

El país más beneficiado con esto sería Brasil, que exporta US$580 mil millones anuales. China es el principal socio comercial de este país. Solo en mayo del 2023, Brasil exportó US$10,7 mil millones a este destino, siendo los principales productos el hierro, la soja, el petróleo, la carne bovina y el sulfato de leña química, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

La producción brasileña en su mayoría es exportada desde sus puertos atlánticos, es decir, tienen que recorrer alrededor de 50 días desde su origen para llegar a China. Con la llegada del muelle de Chancay pueden cruzar la frontera a través de la carretera Interoceánica y, tras ello, salir por el océano Pacífico hacia su destino. Según de las Casas, cuando inicie la operación del puerto se reducirán entre 10 y 12 días la travesía.

En este punto existe otra eficiencia pendiente. Las salidas peruanas de la Interoceánica están en Marcona e Ilo, es decir, una vez terminado el tramo de la carretera, los vehículos de carga brasileros deberán viajar desde el sur hasta el norte de Lima, lo que implica transitar por las referidas vías que hoy son perfectibles como la Panamericana Norte o Pasamayo.

A pesar de esto, una ampliación de la carretera sigue siendo lejana.

“Hace mucho sentido que sea de interés de Brasil la ampliación de la Interoceánica, pero todavía no he visto estudios técnicos para ver el valor de la obra o los beneficios que genera. Podría hacerse por Asociación Público Privada, podría incluso ver si hay interés en la construcción por parte de empresas brasileñas, pero lo cierto es que hay alternativas que se deben explorar”, indicó Cárdenas.

Aunque la idea sea beneficiosa para el comercio internacional, una ampliación de la Interoceánica sería una propuesta bastante impopular debido a que su adjudicación se entregó al consorcio formado por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA a través de un concurso direccionado.

“Suena impopular, pero si buscas una integración comercial entre los países la vía es la Interoceánica”, aseguró Salinas.

Para Cosco Shipping el hecho de que ya exista la Interoceánica es sinónimo de que se puede ser el vínculo entre Brasil y China, independientemente de la ampliación de la carretera.

“La Interoceánica Sur ya está, también está la ley de cabotaje. Se tienen opciones para poder llegar a Chancay”, resaltó de las Casas.

El MTC aseguró que no contempla la ampliación de la carretera.

Derrumbe y reinicio de obras

El 16 de mayo pasado se produjo un hundimiento en Peralvillo producto de las obras de construcción del túnel del puerto de Chancay. Desde esa fecha los trabajos de la zona este y oeste del túnel están paralizadas. Las obras en la zona del muelle y de los accesos continuaron con normalidad. El incidente provocó el derrumbe de cuatro viviendas y afectó diversas pistas de la zona.

Según de las Casas, las obras de la zona oeste -donde no se produjo el derrumbe de las casas- reiniciarán en los próximos días. Sin embargo, las de la zona este -donde se produjo el siniestro- todavía tardarán “unas semanas más”.

“En la zona este todavía demorará algunas semanas más. Todavía quedan procedimientos que debe revisar la Autoridad Portuaria Nacional. Nadie quiere que se produzca un nuevo accidente”, manifestó.

Las obras del proyecto tienen un avance superior al 50%. Por contrato, deben ser entregadas en noviembre del 2024.