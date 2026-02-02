La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) recaudó S/ 1.037’512.464 por las operaciones realizadas en el puerto de Chancay durante el 2025, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El resultado refleja el creciente peso del terminal en el comercio exterior.

Del total recaudado, el 60% se concentró en el segundo semestre del año. Octubre fue el mes con mayor ingreso, con más de S/ 121,3 millones. Con este desempeño, la Intendencia de Aduana de Chancay se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional en recaudación aduanera.

La recaudación estuvo liderada por la importación de vehículos, en su mayoría de origen asiático, que generó S/ 247,1 millones. Le siguieron las importaciones de graneles, con S/ 233,3 millones, y de maquinaria, con S/ 217,5 millones. Otros conceptos aportaron, en conjunto, S/ 349,6 millones.

En cuanto al movimiento operativo, entre junio y diciembre se registró el mayor número de declaraciones de importación. Agosto destacó con 2.936 declaraciones y diciembre con 2.975. En exportaciones, los mayores registros se dieron en julio y agosto, con 1.463 y 1.313 declaraciones, respectivamente.

Durante el 2025, 1.873 importadores canalizaron sus operaciones a través del megapuerto de Chancay. Además, se movilizaron 126.384 TEU de transbordo. China fue el principal puerto de origen, con destino a otros terminales de la región.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que estos resultados evidencian el dinamismo del terminal y su importancia estratégica.

“El desempeño del puerto de Chancay demuestra cómo una infraestructura moderna, acompañada de una gestión aduanera eficiente, contribuye a dinamizar el comercio, fortalecer la recaudación y mejorar la competitividad del país”, indicó.